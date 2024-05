Mediaset quiere competir contra 'MasterChef' y ya prepara la adaptación española de este reality culinario que triunfa en EE.UU.

Mediaset le ha echado el ojo a los realities culinarios (pese a que fracasos como el de 'Bake off' ya adelantan que no es algo infalible) y apostará por la productora de 'MasterChef' para poner en marcha 'Next Level Chef', un formato que está triunfando en EE.UU.

Siguiente nivel

Aunque las audiencias cada año van menguando, 'MasterChef' resulta lo suficientemente rentable como para que RTVE siga apostando por él. Dato que no le ha pasado desapercibido a Mediaset, que también prepara ya su propio programa.

Según informa 20 minutos, el grupo audiovisual adaptará el concurso 'Next Level Chef' y lo hará con Shine Iberia en la producción. La compañía ya ha abierto el proceso de casting en Dublín, dando así por comenzada la preproducción del proyecto.

Será la adaptación española del formato original estadounidense que se estrenó en 2022 y lleva arrasando en Fox desde entonces. Presentado por Gordon Ramsay, Nyesha Arrington y Richard Blais, actualmente suma más de 40 episodios y ya tiene confirmada su temporada 4.

Gordon Ramsay presenta el original de 'Next Level Chef'

El programa original consiste en un enfrentamiento culinario entre tres equipos, cada uno capitaneado por uno de los presentadores. Se dividen en tres cocinas situadas en varios pisos de un edificio, de distintas características: la más alta es la más completa, con todo tipo de utensilios de primera categoría, la segunda más abajo es una cocina normal, y la última tiene unas condiciones muy precarias.

A cada equipo se le asignará por azar el capitán y la cocina, y serán sus propios méritos los que le permitirán escalar a una estancia en mejores condiciones. Además, contarán con 30 segundos al principio de cada prueba para conseguir hacerse con los ingredientes para el cocinado, que les llegarán en una estructura que se mueve a lo largo de los tres pisos. El concurso se anuncia como "la competición culinaria más dura del mundo".

En Espinof | Las 13 mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores series españolas en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y otras plataformas