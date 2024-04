'Civil War', final explicado por el director Alex Garland y quién gana la guerra de Estados Unidos tras el impactante último plano

Alex Garland ha revelado algunos de los secretos sobre el final de ‘Civil War’, su polémica y exitosa película bélica que ha triunfado en la taquilla americana durante dos fines de semana seguidos en el número uno y ha hecho lo propio en su estreno en España. En el siguiente texto revelamos el significado del final según el autor, como es de suponer habrá una gran cantidad de spoilers, por lo que si no la has visto, deja de leer.

El proceso creativo del director, según él mismo, parte desde los finales. Aquí sería toda la secuencia de la Casa Blanca, cuando las fotoperiodistas de guerra Lee Smith (Kirsten Dunst) y Jessie Cullen (Cailee Spaeney) acompañan a los miembros de las "Fuerzas del Oeste" junto a su compañero Joel (Wagner Moura), mientras la milicia se dirige a derrocar a un presidente ficticio. En una fracción de segundo, Lee se apresura a salvar a la joven Jessie de un disparo mientras hace una foto, y ella misma muere en el acto.

El equipo sigue adelante y localiza al político. Los soldados estadounidenses bajo el mando del Presidente de Offerman han recibido instrucciones de matar a los periodistas en cuanto los vean, lo que esencialmente dice sin decir que el silenciado de los periodistas es la clave del ascenso del fascismo en Estados Unidos. Cuando el POTUS es capturado, el personaje de Moura le pide una cita y este le suplica: "No dejes que me maten", a lo que Joel responde: "Con eso estaría". Joel, como el resto de los periodistas, sólo está interesado en documentar los momentos que se pueden vender y sensacionalizar a través de la prensa.

Ingeniería inversa

Como hemos visto en su reacción durante la película, probablemente formaría parte de la resistencia y por eso se queda mirando cómo le matan. El plano final de la película es la foto que toma Jessie de un grupo de soldados de pie y sonrientes alrededor del cadáver del Presidente. Durante una entrevista con Cinemablend, Alex Garland compartió en qué momento del proceso de escritura se le ocurrió el impactante final de la película. En sus palabras:

“Por lo general, las historias para mí, casi siempre en realidad, comienzan con el final. Y luego intento averiguar cómo llegamos a él. ¿Cuál es la secuencia de los acontecimientos? Casi se podría intentar como una especie de experimento mental fácil. Si coges los últimos cinco minutos de una película, la secuencia de acontecimientos que te llevan hasta allí puede ser casi inevitable una vez que desglosas las partes constituyentes de esos cinco minutos. Lo que quiero decir es que si tienes el final claro en tu mente, puedes trabajar hacia atrás a partir de él. Puedes hacer ingeniería inversa”.

Efectivamente, si vamos escena por escena, todo el asalto a Washington es un momento crucial que transmite todas las ideas de la película sobre la insensibilización. En primer lugar en la redención de Lee, que ha visto cómo Jesse empezaba a convertirse en una versión en miniatura de sí misma y rompe su propia regla de no interferir nunca. Decide que la vida de Jesse vale más que una foto de su muerte, mientras Jesse toma la decisión contraria. Elige captar el momento final de Lee en lugar de estar emocionalmente presente en él.

Un final idéntico al de la película ‘El diario de los muertos’, donde la novia del cámara acaba convirtiéndose en lo que le criticaba y acaba rodando friamente su muerte en pantalla, mientras este la graba a ella. En este escenario ficticio la deshumanización se ha convertido en la norma, y los periodistas están tan seducidos por su “responsabilidad” que tienen que experimentar todo a través de su lente, lo que nos revela que hasta en la “neutralidad” la desensibilización del ser humano crea una barrera que permite y facilita la violencia, un desolador corolario que va mano a mano con lo que propone ‘La zona de interés’.

Un plano final con doble filo

Hablando con Inverse, Garland explicó cómo las fotos finales de Jessie reflejan los temas de la historia y el propósito de la película. El director reveló la importancia de que el plano aparezca durante los créditos como ilustración de lo que la gente recordará de la guerra en el futuro. La última imagen de ‘Civil War’ podría implicar que los estados lealistas han perdido ahora que el Presidente ha muerto, y su desaparición es una forma simbólica de mostrar cómo terminó la guerra.

La imparcialidad de los periodistas que arriesgan sus vidas por una cobertura perfecta, también implica ser un observador pasivo de la violencia que altera el mundo, según comenta Garland:

“La foto tiene un coste personal, no sólo para ella, sino también para la gente que la rodea. Pero eso forma parte del trato transaccional que a veces la gente tiene que hacer para conseguirlo. Dentro de 20 años, ¿cuál sería la imagen que sobreviviría a esto?. Si hubiera un artículo periodístico ilustrativo de ese momento, ¿cuál sería esa imagen? Esa es la imagen que se lleva”.

La falta de mayores conclusiones de esa foto también está ligada a cómo la causa del conflicto de ‘Civil War’ nunca está clara, aparte de que el Presidente haya tomado el control autoritario del país. Los objetivos políticos generales de facciones como las Fuerzas del oeste y la Alianza de Florida se mantienen vagos, y el fotoperiodismo es la única conexión del público con lo que está ocurriendo, pero dado que los personajes sí tienen esa información, esas fotos son una forma de interpretar por uno mismo la realidad del conflicto.

Futuro ambiguo y las películas que lo permiten

En otra entrevista a Digital Spy, Garland explica que había una razón por la que quería que la película terminara sin resolver del todo qué ocurrirá con Estados Unidos tras la muerte del Presidente.

"Hay diferentes tipos de películas. Y algunas películas en cierto sentido, y no lo digo con mala idea, están casi diseñadas para que dejes de pensar en ellas en cuanto terminn. Has tenido la experiencia, la has disfrutado y la proyección ha terminado, y entonces puedes ir a comer una hamburguesa o una pizza y hablar de algo completamente diferente. No hay nada que juzgar en ello, está completamente bien. De hecho, me gustan muchas películas así.

Pero hay otras que están diseñadas para... Es como si hicieras sonar una campana y quisieras que la campana siguiera sonando en la cabeza de alguien, para que recuerde imágenes o escenas o se haya quedado perplejo sobre algo y luego le pregunte a un amigo: ¿qué te ha parecido? ¿Debería significar esto? Este es ese tipo de película. Espero que la gente se quede con la sensación de que haya creado un conversación".

La imagen final de Jessie actúa como una declaración final observada objetivamente sobre el futuro de Estados Unidos una vez terminada la guerra, da la impresión de que, con el paso del tiempo, la foto podría interpretarse como una gran victoria o como un acto horrible, dependiendo de cómo evolucione la historia y se vean las fotos en el futuro. Debido a cómo Civil War retrata el periodismo como una práctica de observación, la foto final puede tener diferentes significados dependiendo de quién la mire. En otra entrevista con el BFI, Garland abordó la falta de explicación de la alianza entre Texas y California.

"Mi postura general es que el cine es una iglesia amplia, un espacio para muchos tipos de cine. Ese es el espacio en el que me siento. Otras personas quieren que se respondan claramente todas las preguntas. Y para ellos hay bancos separados en la iglesia. De hecho, resulta que son casi todos los bancos. No siento ninguna necesidad particular de aumentar el número de películas que lo explican todo. Ya hay suficientes".

En Espinof: