"El público está pasando de Marvel". Alex Gardland explica por qué su descomunal 'Civil War' no se podía haber hecho antes

Este viernes 19 de abril se estrena la que, al menos para un humilde servidor, no sólo es una firme candidata a convertirse en la mejor película del curso cinematográfico 2024, sino también uno de los largometrajes más trascendentes del siglo XXI y un nuevo hito dentro de su género. Esta no es otra que 'Civil War', la sobrecogedora road movie bélica de un Alex Garland que, si cumple con su palabra, habrá abandonado la dirección de cine con su magnum opus.

Con motivo de su inminente lanzamiento en salas de cine, el cineasta británico ha visitado nuestro país para, entre otras cosas, presentar su obra en la Academia de Cine —Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para los amigos— en un evento en el que se realizó un interesante Q&A que dejó unas cuantas reflexiones de lo más interesantes por parte del autor.

Fotoperiodismo, guerra y cambios

Uno de los temas tratados durante la presentación fue la sorprendente acogida de 'Civil War' en la taquilla estadounidense, donde ha arrancado su periplo con 25,7 millones de dólares, desbancando a 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' del número 1 y casi duplicando la recaudación de 'Hereditary' en 2018 durante su primer fin de semana, convirtiéndose así en el mejor debut de una producción de A24 hasta la fecha.

Garland interpreta estos buenos datos con cierto optimismo y con la idea de que el público está cambiando sus hábitos de consumo, sugiriendo que la era de los superhéroes se está acabando y que los grandes estudios están en proceso de transformación —aunque no todo lo rápido que deberían—.

"El público está pasando de Marvel. El año pasado lo que triunfó fue Oppenheimer y Barbie: el público está cambiando, los estudios también, aunque quizá no tanto. Y hace diez años hubiera sido imposible rodar una película como Civil War".

Además, el de Londres explicó cómo la génesis del proyecto partió de una sensación muy concreta: "Sentía mucha rabia y decidí canalizarla en algo constructivo, como hacer una película". Un sentimiento provocado, en parte, por esa polarización de la esfera política proyectada sobre la sociedad que sirve de detonante al conflicto armado de 'Civil War': "Me da miedo ver el auge del extremismo y que la prensa haya perdido su poder", aseguró.

Si hay algo que deslumbra especialmente en la cinta, es su manera en que forma, narrativa y discurso se unen en un todo canalizado por la figura del reportero gráfico y el fotoperiodismo. Los encuadres y la composición de los planos evocan el trabajo de estos profesionales, mientras que el el tratamiento del drama huye de exabruptos y manipulaciones emocionales, dejando que sea el espectador quien extraiga juicios de valor basándose únicamente en lo que se proyecta en pantalla.

Esto, lejos de ser una simple teoría fruto de un análisis fuera de lugar, ha sido confirmado por Garland, que ha asegurado querer que su película "sea como las fotos de aquellos fotoperiodistas de antaño, que no haya más juicio que lo que se ve en la propia imagen". Misión cumplida.

Al director de joyas como 'Ex Machina' o 'Men' no le sorprende que "con las vidas que tenemos no siempre queramos ver cosas que nos hagan pensar en el cine". Este viernes tenemos una oportunidad de oro no sólo para pensar, sino para permitir que una película se clave en nuestras mentes para no abandonarlas en mucho, mucho tiempo. Nos guste o no. Al menos, eso es lo que me ha ocurrido a mí con 'Civil War'.

