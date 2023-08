El arco "de relleno" de 'One Piece' que se ha convertido en uno de los más importantes tras el Gear 5 de Luffy: por qué saltarse Skypiea es un error

Estas semanas el mundo de 'One Piece' anda un poco revolucionado por la llegada del Gear 5 al anime semanal, algo que los lectores del manga llevan ya esperando año y pico. Aunque ya han pasado mil y pico capítulos de serie, nos sigue sorprendiendo lo bien que termina Eiichiro Oda hilando tramas y recogiendo elementos que igual dejó caer hace cientos y cientos de episodios.

Pero muchos detalles que quizás sean relevantes para el final de 'One Piece', y en especial sobre la introducción del Gear 5, ya fueron introducidos en un arco concreto que muchos fans odiaron durante años.

Soñemos por todo lo alto

Después de la Saga del East Blue y de coger un buen ritmillo en Arabasta, parecía que íbamos a meternos de lleno a explorar el Grand Line... y entonces los Sombrero de Paja decidieron pegarse un garbeo por Skypiea, una de las Islas del Cielo.

A muchos fans en su momento no les gustó demasiado este "desvío" del Grand Line e incluso se llegó a considerar Skypiea un arco de relleno porque parecía que no aportaba demasiado a la larga, pero la verdad es que sirvió para introducir muchos datos interesantes a nivel de lore y se ha terminado redimiendo (y revalorizando) con el paso de los años.

Skypiea es uno de los arcos que mejor ejemplifica los valores de 'One Piece' y la importancia de los sueños. Nos lo dejan bien claro con la introducción de Barbanegra en Jaya, que a pesar que con el tiempo ha demostrado ser un villano de tomo y lomo, anima a Luffy a perseguir su sueño de llegar a las Islas del Cielo.

Todo el ideal romántico de la aventura y de seguir una meta por muy irracional o irreal que sea queda muy claro durante Skypiea, en especial resaltando que los seres humanos necesitan los sueños y sus esperanzas para poder salir adelante. Porque incluso los shandianos no han perdido su sueño de recuperar su tierra sagrada después de tantos siglos, o hasta un desgraciado megalómano como Enel también tiene su propio sueño de llegar a la luna.

Por si fuera poco, también se encargó muy bien de mostrar la "voluntad heredada", que Montblanc Noland pasó a sus descendientes, quienes llevan 400 años intentando encontrar (sin éxito) la ciudad de oro y cumplir la promesa que hizo Noland a Kalgara. De la misma manera, Luffy ha heredado la voluntad de Gol D. Roger y la de Joy Boy... aunque todavía nos queda mucho por descubrir de este último.

Augurando el futuro

Pero Skypiea no solo nos abofetea con temas y paralelismos, también ha plantado las semillitas de lo que podría ser el desenlace de 'One Piece' alto y claro: enfrentado a Luffy contra Dios. En este arco, Luffy se autoimponía la tarea de derrotar a Enel, un hombre muy poderoso que ostentaba el título de "Dios" y que tenía a toda Skypiea subyugada.

Han pasado varios centenas de capítulos, pero Luffy cada vez se ha ido posicionando más y más en contra del Gobierno Mundial y los miembros del Gorosei en este punto lo ven como un enemigo peligrosísimo. Al final, los verdaderos villanos de 'One Piece' son los Dragones Celestiales de Mary Geoise, que son considerados dioses, y sumado a que el clan de la D son considerados los "enemigos de los Dioses"... Pues bastante blanco y en botella queda que Monkey D. Luffy va a terminar enfrentándose a estos en algún momento como se enfrentó a Enel en Skypiea.

Aunque sin duda el foreshadowing más grande y que no hemos visto venir hasta ahora ha sido la introducción del Gear 5 y del Dios Sol Nika, gracias al concepto del Dios Sol.

La primera vez que oímos el nombre de Nika fue de la boca de Who's Who en el Arco de Wano, y ahora sabemos que la fruta de Luffy en realidad es una Hito Hito no Mi: Modelo Nika, que básicamente le convierte en la encarnación de este dios. Según Who's Who, Nika era adorado por los esclavos y les traía la libertad y felicidad... Y eso es más o menos lo que lleva haciendo Luffy en todo 'One Piece' cada vez que llega a una nueva isla y ha pasado en Arabasta, en Dressrosa, y ahora también en Wano.

En Skypiea es todavía más claro, ya que Luffy libera tanto a skypieanos como a los shandianos de su Dios opresor, Enel. Y para celebrarlo, terminamos el arco con un fiestón por todo lo alto, con todo el mundo feliz y contento por haber recuperado su libertad, y la tierra de Vearth por la que llevaban siglos luchando terminó perteneciendo a nadie y a todo el mundo.

Es muy posible que esto es lo que termine sucediendo en 'One Piece': Luffy, la encarnación del Dios Sol Nika, se enfrentará a los Dragones Celestiales y liberará a todo el mundo. La tierra y los recursos que acumulaba el Gobierno Mundial serán de todos, y las desigualdades y luchas entre pueblos (los gyojin, humanos, brazos-largos) terminarán desapareciendo. O al menos, si de verdad Skypiea nos ha ido previniendo del futuro.

Lo que es cierto es que Oda hila muy fino, y no solo introdujo ya el concepto del Dios Sol liberador, es que incluso nos avisó de que Luffy era su encarnación con una silueta bailando frente al fuego muy similar a la del propio Nika. Vamos, o hila finísimo o sabe recuperar tramas y detalles como un campeón.

