'Las vidas de Sing Sing' es una poderosa historia sobre la fuerza sanadora del arte que no es capaz de ocultar sus ansias desesperadas de Óscar

Tendemos a infravalorar el poder del arte, sin tener en cuenta que la vida, sin creaciones que sean capaces de removernos por dentro, de entendernos a nosotros mismos y a los demás, de divertirnos y emocionarnos, no tendría mucho sentido. El arte, entendido de manera eminentemente subjetiva, es vital para subsistir en un día a día cargado de rutina, repetición y aburrimiento. Es aquello que tinta de colores el clásico "trabajar, comer, dormir" del capitalismo. Lo único que, muchas veces, nos hace salir del pozo de la desidia. Una canción que parece entenderte, una película que consigue que comprendas un vacío interior, un cuadro que te remueve partes de ti que no sabías que existían, una obra de teatro que sigues recordando años después... Negar la importancia del arte, la creación y la ficción en nuestra vida es de ser un necio. Y por eso 'Las vidas de Sing Sing' es tan poderosa: porque sabe poner el corazón exactamente donde, en el fondo, todos lo tenemos.

Gatito malvado, gatito encarcelado

Esta no es una película sobre el placer de consumir, sino de crear con tus amigos. De ese podcast que te salva la peor semana laboral de tu vida, ese ensayo en el que os sale por primera vez una canción propia, esa obra de teatro amateur donde podéis, por unos minutos, vivir otra vida. Eso es exactamente lo que los presos de la cárcel de máxima seguridad de Sing Sing necesitan: ponerse, por unos minutos, en los zapatos de otra persona. De alguien libre, capaz de tener aventuras, vivir otras vidas, hablar con personas más allá de los muros de la prisión. Quizá, con suerte, ser feliz.

'Las vidas de Sing Sing' ilumina con un rayo de esperanza a un grupo de presos que solo pueden soñar con la posibilidad de volver a ver la luz del sol si no es a través de unos barrotes, del patio o de un pequeño ventanuco en un lugar de la cárcel desde el que contemplan la inefable rutina del pasar de los días. Y hace que sus vidas tengan sentido, pero también que el día a día les frustre aún más cuando el telón baja y se dan cuenta de que tras sus personajes, su vestuario y su loquísimo guion plagado de viajes en el tiempo, humor y Freddy Krueger realmente solo hay escapismo puro y duro. Y en el fondo, ¿qué hay más humano que el mero escapismo?

Pero su director, Greg Kwedar, no quiere que te confíes. Al fin y al cabo, Sing Sing es una cárcel de máxima seguridad con controles aleatorios, sirenas que te obligan a tirarte al suelo y prácticamente distorsionar tu cuerpo hasta límites insospechados con tal de demostrar que no has hecho nada, sufrimiento, muerte, ansias de libertad e injustos juicios rápidos donde ni el más inocente puede probarlo. No es que sus presos hagan teatro por simple gusto artístico: es una necesidad básica para recordar que no son solo números a los que pueden registrar, maltratar y golpear. Que, tras los barrotes, hay personas. Y ahí es donde 'Las vidas de Sing Sing' logra hacerse grande y montar un espectacular drama que funciona, emociona y deja escapar más de una lagrimita. Probablemente estás pensando que ahora falta un "pero". Y sí. Pero.

I can Sing! Sing!

El gran problema de 'Las vidas de Sing Sing' es que se le nota, de lejos, el hambre de Óscar. Al final, por emocionante que sea lo que cuenta, se le puede notar tachando casillas de una imaginaria plantilla para conseguir la ansiada nominación: basada en hechos reales, un drama carcelario que trata de romper tonalmente la frontera entre ficción y documental, que abre una ventana a la esperanza, con los personajes principales interpretados por ellos mismos en la vida real... Es cierto, eso sí, que no todo es tan sencillo: en lugar de darle al espectador exactamente lo que quiere ver (en este sentido, no es 'Cadena perpetua', por ejemplo), exige su tiempo y su paciencia, recompensándole narrativa pero no estilísticamente, precisamente por esta necesidad de ser siempre "elegible" para los Premios de la Academia.

Por supuesto que la película funciona a la perfección en todo momento, y es un regalito para un público mínimamente exigente: es honesta mostrando emoción sin llegar al histrionismo y también justificando de manera continua el poder del arte y la ficción en nuestra vida. Sin embargo, no logra dar el pequeño paso adicional que necesita para ser realmente memorable: arriesgarse con un tono que en ocasiones resulta excesivamente aséptico, tratando de emular la realidad pero quedándose en un término medio donde la sobriedad juega en su contra.

Aunque es digno de aplauso lo que actores como Clarence "Divine Eye" Maclin, David "Dap" Giraudy o Patrick "Preme" Griffin hacen interpretándose a sí mismos, el verdadero ariete que hace destacar la película es Colman Domingo, que eleva a su personaje desde la página creando y modulando distintas capas de su personalidad gracias a sus gestos y sus variaciones al hablar: es orgulloso pero también se siente indefenso, vive necesitado de protección pero no necesita urgentemente validación externa. De hecho, es posiblemente uno de los protagonistas más complejos que han llegado a nuestra pantalla en los últimos años, aunque sea más gracias al actor que a un guion que no siempre sabe construir sus distintos vaivenes de manera totalmente natural.

Que no os engañen las apariencias: aunque 'Las vidas de Sing Sing' quiere desesperadamente tener un hueco en la temporada de premios de este año (y, de hecho, lo está consiguiendo gracias a los Critics Choice y los Globos de Oro, que le aseguran por lo menos a Domingo un hueco en los Óscar) es también una película modélica, accesible pero compleja y que no por poseer ánimo mainstream tiene menor interés. Un drama sobre hacer cosas con los tuyos, disfrutar interpretando, tratar de escapar de la realidad. Soñar con que existe un mañana. ¿Qué más le vas a pedir a la vida?

