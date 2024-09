Esta película de 'One Piece' casi desveló los secretos sobre la familia de Nami, pero Eiichiro Oda cambió de opinión en el último momento

Es bastante habitual que, aunque no sean "canon" del todo, las películas de 'One Piece',' revelen pequeñas piezas de lore e información aquí y allá. Nos revelaron de manera escrita el nombre de Laugh Tale, la última isla del Grand Line, o que Shanks tiene una hija adoptiva, entre otras perlas.

'One Piece: Strong World' fue la primera película en tener esta importancia narrativa y entre otras muchas cosas introdujo a Shiki, un antiguo tripulante de los Piratas de Rocks y durante mucho tiempo la única persona que pudo fugarse de Impel Down.

¿Secreto de sumario o demasiado emotivo?

'Strong World' terminó enfrentando a los Piratas de Luffy contra Shiki, quien ha raptado a Nami para reclutarla como navegante y también amenaza con destruir el East Blue. El propio Eiichiro Oda trabajó en el guión y conceptos de la película, y de hecho originalmente iba tener mucho más que ver con la familia de Nami.

Allá por 2016, en la época en la que se estrenó 'One Piece Film: Gold', Oda habló un poco más sobre el desarrollo de 'Strong World' y reveló que iba a profundizar en los secretos sobre el pasado de Nami. Por lo visto iba a haber más detalles sobre su nacimiento, pero el equipo creativo de la película se quedó en shock con el material del mangaka.

'One Piece: Strong World' tenía que ser una película divertida y con acción, para atraer al público joven y también celebrar el décimo aniversario de la serie de anime. Pero el borrador de Oda era demasiado emotivo y sentimental (y posiblemente oscuro), con lo que el mangaka decidió pegarle una vuelta y revisar el planteamiento del guión. Así que 'Strong World' se quedó en una aventurilla más y de la familia de Nami no se sabe nada (por ahora).

Eso sí, no significa que no se vaya a revelar en algún momento. Porque queda claro que Oda tiene cosas planeadas para Nami, o al menos que su pasado no está tan en blanco como creíamos. El creador de 'One Piece' ha dicho en varias ocasiones que su objetivo para la Saga Final del manga es meterse de lleno a explorar el pasado, con lo que quizás pueda caer por fin algo de información sobre su familia biológica antes de que Nami fuera adoptada por Bell-mère.

O puede que también simplemente decida desvelarlo casi con una nota al pie como hizo con la ascendencia de Zoro o a través de una Vivre Card, como hace a veces con otros personajes para desvelar más detalles. Lo que es seguro es que Oda tiene claro quiénes son los padres biológicos de Nami, porque ya en 2016 aseguró que tenía una idea sobre ellos.

Muchos fans llevan años teorizando sobre que Nami es una princesa perdida por su habilidad casi sobrenatural para predecir el tiempo atmosférico, la extraña situación en la que fue adoptada e incluso su nombre, que podría hacer referencia a un tipo de camelia conocida como "Oki-no-Nami" en el Periodo Edo. Teniendo en cuenta que todas las grandes princesas de 'One Piece' tienen un nombre relacionado con una flor, es posible que Oda tenga planeado un pasado princesil para Nami.

