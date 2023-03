'One Piece': Eiichiro Oda por fin habla en el manga sobre la familia de Zoro y lo hace de la manera más decepcionante posible

En el anime de 'One Piece' todavía seguimos en el Arco del País de Wano, pero en el manga Eiichiro Oda cerró la saga el año pasado con una batalla final de infarto. Wano nos dejó un buen puñado de sorpresas y revelaciones... pero los fans de Zoro que esperaban que se hablase más sobre su pasado y se confirmasen algunas de las teorías que llevaban años rondando internet, pues se quedaron con las ganas.

Se ve que tras el cierre de la saga, las preguntas no han parado de llegar, y al final Oda ha terminado hablando más sobre la familia de Zoro, pero no como a muchos les habría gustado.

En los volúmenes recopilatorios del manga, Oda tiene una pequeña sección conocida como "SBS" en la que responde a las preguntas de los fans y a veces da pequeños detalles de trivia de todo tipo. Como en Wano no averiguamos demasiado sobre Zoro, al final ha decidido confirmar su árbol genealógico en el SBS del volumen 105.

Oda reveals Zoro's entire family tree in the new SBS! #OnePiece #SBS105 pic.twitter.com/E3Pj0nTKXo