Taylor Sheridan ya nos había contado el final de 'Yellowstone' hace 3 años. Este detalle demuestra que lo tenía todo pensado

El estreno del final de 'Yellowstone' supone el final de una era para una serie que ha hecho historia en la televisión. Es cierto que ya hay un spin-off en marcha y que pronto llegará la temporada 2 de '1923', pero ya no será lo mismo. Obviamente, la resolución no va a gustar a todos por igual, pero lo que muchos no saben es que Taylor Sheridan ya nos la había contado hace casi 3 años.

7 generaciones

Fue en la precuela '1883' donde Sheridan introdujo un detalle que en su momento pasó por alto a la mayoría. Recordemos que James Dutton se hizo entonces con las tierras en las que se construyó el rancho de Yellowstone, pero hay un momento específico del último episodio que ha demostrado que el creador de ambas serie lo tenía todo pensado.

Cuando el personaje interpretado por Tim McGraw conoce a la tribu de nativos americanos, uno de ellos le asegura que "dentro de siete generaciones, mi pueblo se alzará y te lo volverá a quitar". Ya sabemos que no hubo ningún tipo de levantamiento, pero la clave está en la respuesta de James Dutton a esa amenaza:

Dentro de 7 generaciones, os lo podréis quedar. (aunque en el doblaje español dice "Entonces os lo podréis quedar")

Ese dentro de 7 generaciones se cumplió con el nacimiento de Tate Dutton, el hijo de Kayce y Monica, y Sheridan no ha dudado ni un segundo en recordar ese momento durante el último episodio de 'Yellowstone'. De hecho, se recupera a Isabel May, la actriz que daba vida a Elsa Dutton en '1883', para subrayarlo a través de una voz en off que dice lo siguiente:

Hace 141 años, le hablaron de este valle a mi padre, y aquí es donde nos quedamos siete generaciones. A mi padre le dijeron que vendrían a por estas tierras y prometió devolvérselas. Esa promesa no se escribió en ninguna parte. Se desvaneció con la muerte de mi padre, pero, de algún modo, persistió en el espíritu de este lugar.

El hombre nunca acaba siendo dueño de tierras vírgenes. Para poseer tierras, hay que cubrirlas de hormigón, cubrirlas de edificios, llenarlas de casas robustas para que la gente pueda oler la cena de los demás. Hay que destruirlas para venderlas. Tierras sin urbanizar, vírgenes, tierras libres que jamás se podrán poseer.

Algunos hombres pagan mucho por el privilegio de administrarlas. Sufrirán y se sacrificarán para vivir de ellas, vivir con ellas. Con suerte enseñarán a la siguiente generación a hacer lo mismo. Y si flaquean, buscarán a otros dispuestos a mantener la promesa.

Obviamente, todo eso no afecta a cómo salió Kevin Costner de la serie, pero sí deja claro que Sheridan había decidido hace años cuál iba a ser el final de 'Yellowstone'. Algunos fans ya se fijaron entonces en ello, pero es ahora cuando no dejan de hablar al respecto.

