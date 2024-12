"No le importas a nadie". Los fans de 'Yellowstone' estallan contra el creador del famoso western y se quejan de su afán de protagonismo en el final de la serie

Este pasado domingo se emitió en Estados Unidos el último episodio de 'Yellowstone', la muy popular serie western que durante muchos años estuvo liderada por Kevin Costner. En España habrá que esperar hasta el jueves para poder verla a través de SkyShowtime, por lo que no procede entrar en muchos detalles sobre lo que sucede en el capítulo, lo cual no quita que sea necesario hacer una parada en las duras críticas que ha recibido su creador Taylor Sheridan.

¿Exceso de ego?

Lo cierto es que muchos fans ya se cansaron de Sheridan con el penúltimo episodio, pero más por su faceta de actor que por cualquier otra cosa. Recordemos que también da vida al personaje de Travis y que en dicho capítulo hacía un cameo la modelo Bella Hadid para dar vida a su novia. Muchos seguidores de 'Yellowstone' se burlaron entonces de Sheridan tanto por hacer algo así como por encima incluirlo tan cerca del final de la serie.

Y en el último episodio las quejas fueron aún a más, con un espectador señalando en Twitter que "algún día espero encontrar a alguien que me quiera la mitad de lo que Taylor Sheridan se quiere a sí mismo. Estos episodios finales de 'Yellowstone' están tan centrados en él que es una locura y da vergüenza al mismo tiempo", mientras que otro apunta que "por supuesto, Taylor Sheridan se insertó en el final de la serie. No le importas a nadie, y tu personaje tampoco".

Las quejas continúan con sentencias como "Taylor Sheridan mató a Kevin Costner y convirtió a 'Yellowstone' en una serie lo guay que es él" o que "hemos visto más del personaje de Taylor Sheridan esta temporada que de Jamie". Hay muchos que no están nada contentos con su evidente afán de protagonismo, algo que resumió bien la semana pasada este usuario de Twitter:

¡Rara demostración de fuera que Taylor Sheridan haya tardado 2 años en escribir estos episodios finales QUE SE CENTRAN EN ÉL! No nos importa Travis.

Por mi parte, el personaje de Travis siempre me pareció que funcionaba bien en dosis muy pequeñas, pero es evidente que Sheridan ha querido lucirse también delante de las cámaras y que no necesitaba tener una presencia tan destacada en estos últimos episodios de 'Yellowstone'...

