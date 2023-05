Todo empieza en la mixtape. Cómo James Gunn usa la banda sonora en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' para mostrar la evolución de los personajes de Marvel

Las mixtapes nacieron como fenómeno pirata, donde en pequeñas cintas de casete se podían incluir distintas canciones que se agrupaban por motivos temáticos, como por ejemplo listas de éxitos o cintas navideñas. Fenómenos de venta en gasolineras que pasaron a convertirse en otra maniobra comercial (muy común en el hip hop), aunque también se ha transformado en ejercicios de edición por parte de melómanos que querían compilar piezas especiales, ya sea por fanatismo o por compartirlas con alguien especial.

Cómo James Gunn selecciona la música que va a sonar en sus películas y series tiene mucho de esa curación que tiene lugar cuando quieres contar algo significativo a más gente. Es tan parte de su estilo, el mismo que ha distinguido a películas como 'Guardianes de la Galaxia', como un elemento narrativo más con el que comunicar el desarrollo de sus personajes y externalizar sus emociones internas. Al igual que su humor, son decisiones creativas muy llamativas que pueden cautivar o espantar al espectador, aunque viendo lo abrazadas que son sus películas para Marvel tiende más a lo primero.

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' es un cierre magnífico para una trilogía especial dentro de la maquinaria infatigable de Marvel, y su música es un factor crucial tanto para hacerla un emocionante espectáculo como para reflejar el camino recorrido por sus personajes. Esta perfecta familia de perdedores ha llegado a un punto distinto al que estaban al comienzo, cuando eran unos desconocidos para el público general, y Gunn se encarga de reflejarlo a partir de las canciones pop que escoge para sonar por los altavoces.

La música como personalidad

Antes de entrar en ello, vale la pena incidir en cómo la melomanía se ha vuelto un elemento fundamental en los propios Guardianes, que experimentan de manera diegética las canciones que nosotros escuchamos en las películas. En la primera 'Guardianes de la Galaxia' era prácticamente una actividad exclusiva de Star-Lord, el personaje de Chris Pratt, que lleva a todos lados su walkman con el Awesome Mix Vol. 1 que le dejó su madre que convierte en toda una parte de su personalidad.

Desde el 'Come and Get Your Love' de Redbone hasta Marvin Gaye, pasando por David Bowie o The Runaways, la recopilación de temazos de las décadas de los 60 y los 70 son un tesoro que su difunta madre le legó antes de morir, y por eso Peter Quill tiene la necesidad de llevarlo a todos lados incluso para incomprensión de la gente a su alrededor, que no ha tenido contacto con la cultura terrícola. Dado que la primera película está centrada sobre todo en su perspectiva, tiene sentido que la música no juegue el papel unificador para el equipo que si tiene en las siguientes películas.

Para 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ya comprobamos cómo el grupo se ha ido estableciendo y cómo la música pasa a ser compartida porque ya es un elemento más de su dinámica familiar (al igual que las referencias a la cultura pop ochentera de Star-Lord). El rango se sigue limitando al rock, soul y pop de los 60 y 70, pero ya forma parte de la personalidad de los otros personajes, que ya funcionan como un grupo engrasado aunque emocionalmente disfuncional.

Gamora, que al principio es descrita como una persona que no baila, comparte un baile con Quill al ritmo de Sam Cooke. Rocket hasta monta equipos para escuchar la música juntos mientras hacen sus trabajos, y en su gran escapada con Yondu a mitad de película pide una copia de la música del Awesome Mix para hacer su huida más épica. Y cuando volvemos a ver el grupo en 'Vengadores: Infinity War', su presentación es acompañada por los ritmos de 'The Rubberband Man' de The Spinners, escogida expresamente por el propio Gunn aunque la película sea de los hermanos Russo.

Awesome Mix Vol. 3

Desde las últimas películas de Vengadores hasta 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' han pasado cuatro años y muchos eventos que han cambiado al grupo de manera fundamental. Gunn decide que la música alrededor de ellos tiene que cambiar también y aprovecha para ello un elemento introducido al final del Volumen 2: el Zune. El fallido intento de Microsoft por tener su iPod tiene su redención como los propios protagonistas de estas space operas, siendo un regalo para Quill que termina siendo compartido y empleado para expandir las canciones que se nos presentan.

A partir de aquí hay spoilers de lo que sucede en 'Guardianes de la galaxia Vol. 3'.

Los clásicos de siempre siguen presente, de Earth, Wind & Fire a Rainbow y Heart, que siguen siendo la zona de confort de Star-Lord. Pero de repente la banda sonora se abre a los 80 y sobre todo a los 90, lo que también expande los géneros. La música tiene espacio para el glam pasado por filtro noventero de Spacehog, para la psicodelia expansiva de The Flaming Lips, el machacón proto-nu-metal de Faith No More o el hip hop de base rock de los Beastie Boys. Algo que va en perfecta consonancia con la madurez que va alcanzando el grupo, y con el hecho de que Quill ya no es el guitarrista líder de esta banda.

La primera decisión tomada por Gunn para marcar la diferencia entre este cierre de trilogía y las otras entregas es hacer que sea Rocket el que está escuchando la música, y esta es la versión acústica del 'Creep' de Radiohead. Además de ser una canción apropiada para mostrar cómo el inteligente mapache (y un poco el resto de Guardianes) se sigue viendo a sí mismo, el cambio de género marca que estamos ante un viaje emocionalmente distinto para estos personajes. Y también establece a este como el núcleo de una historia que explora sus orígenes y le muestra como el mayor ejemplo de cómo los ejemplares más imperfectos pueden ser los mejores héroes.

Uno que culmina de maravilla con un salto al siglo XXI a través del 'Dog Days Are Over' de Florence + The Machine, una canción de 2009 que da el momento más bello y emocionante de la película al mostrar la aceptación de los Guardianes a la hora de seguir sus propios caminos y empezar a evolucionar lejos de la familia. Aun así, para los bises (las escenas post-créditos) se permite el lujo de recuperar los hits del pasado y muestra al nuevo grupo de Guardianes de la Galaxia liderado por Rocket entrando al tajo al ritmo de 'Come and Get Your Love', la canción con la que todo empezó.

Las elecciones musicales de Gunn en estas películas suelen ser recónditas, aunque también hablan a pleno volumen de lo que estamos viendo, por lo que no son especialmente sutiles. No por ello dejan de ser decisiones de buen gusto que muestran que es un autor con un estilo marcado que acompaña bien las historias que decide contar. Y por ello aunque haga blockbusters aparentemente arquetípicos, los suyos se sienten realmente personales. Ahora a ver qué joyas rescata para 'Superman: Legacy'.

En Espinof | En qué orden conviene ver todas las películas y series del Universo Marvel