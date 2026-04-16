"No os emocionéis demasiado". Los fans de James Bond tienen malas noticias sobre su saga favorita

Todos creíamos que la CinemaCon iba a ser el lugar ideal para que Amazon MGM, sacando pecho tras el éxito de 'Proyecto Salvación', diera el puñetazo en la mesa definitivo presentando al nuevo James Bond. Sin embargo, aún no tenemos noticias al respecto: han pasado ya cinco años desde 'Sin tiempo para morir' y aún parece que tendremos que esperar mucho más para la nueva entrega de 007. Superaremos con creces los 6 años que hasta ahora habían sido el tope de espera para una nueva película de la saga, pero el motivo, según han declarado, es positivo.

Su nombre es Dón. Tar Dón.

Sabemos que Denis Villeneuve será el encargado de la nueva película de Bond, con guion de Steven Knight, pero ni ellos mismos saben aún quién le dará vida tras la salida de Daniel Craig. Courteney Valenti, directora de películas en Amazon MGM, salió ayer al escenario de la CinemaCon a presentar... absolutamente nada, tal y como revela Variety.

Sé que os estáis preguntando cuándo vamos a anunciar quién hace de James Bond. No os emocionéis demasiado. Por favor, tened en cuenta que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacer esto con cariño y profundo respeto. Para todos nosotros, llevar al público este próximo capítulo es un sueño y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera.

Todo apunta, eso sí, a que Amazon lo va a dar todo para que la vigesimosexta película de la franquicia sea un éxito, dado que fue uno de los motivos principales para comprar MGM por 8000 millones en 2022. La propia Valenti lo asegura: "Lo que os puedo decir es esto: cuando juntas una de las franquicias más queridas de la historia con un equipo de nivel mundial, estás preparando el escenario para algo realmente merecedor del legado de Bond. La película está al caer, y cuando sea el momento, tendremos mucho más que compartir". Próxima parada, ¿la Comic-Con?

Dicho de otra manera: construir la casa por el tejado, de momento, está siendo más estresante de lo que creían. ¿Llegaremos a ver un retraso de diez años entre el antiguo y el nuevo Bond? No creo que Amazon lo permita, pero, desde luego, se lo están tomando con pachorra.

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