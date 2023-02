Es una hipnótica ópera prima aunque pasó desapercibida en cines: por fin está en streaming una de las más especiales candidatas a los Premios Goya

A finales del año pasado se estrenó 'El Agua', la ópera prima de Elena López Riera. Pese a que apenas rascó un par de nominaciones a los Premios Goya 2023, es una estimulante visión de la España rural y por fin se puede ver en streaming a través de Filmin.

Lleva el agua dentro

En un pueblo alicantino amenazado con que se desborde el río, existe una leyenda sobre mujeres destinadas a desaparecer con cada inundación porque llevan "el agua dentro". Creencia que parece ligada a Ana, una adolescente que vive con su madre y su abuela, a quienes el resto del pueblo siempre han mirado con malos ojos.

'El agua' es el primer largometraje de Elena López Riera. Se exhibió en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 2022 y se estrenó discretamente en salas españolas el pasado 4 de noviembre. En los Goya de este año, la película opta a las categorías Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Revelación.

En los últimos años, hemos tenido debuts cinematográficos de directoras españolas que nos acercaron a su visión de la realidad desde un enfoque muy cotidiano: Carla Simón con 'Verano 1993', Belén Funes con 'La hija de un ladrón', Elena Martín con 'Júlia ist' o Celia Rico con 'Viaje al cuarto de una madre'.

Elena López Riera también opta por un enfoque naturalista para acercarnos a la vida de esa adolescente y su entorno. Desde sus primeros acordes se respira verdad en las conversaciones de Ana con sus amigos y, al mismo tiempo, se percibe que hay algo más en el ambiente.

Ese es uno de los principales aportes de la película: el realismo mágico. Los momentos cotidianos se entremezclan con el folclore del pueblo y todas sus creencias en torno al agua. El agua como fuerza de la naturaleza pero también como una especie de ente místico, capaz de reclamar "lo que es suyo" de forma cíclica.

El enfoque de López Riera es fresco y original, al entrelazar elementos místicos con otros prácticamente documentales, como las declaraciones de vecinas del pueblo que van contando a lo largo del metraje distintos relatos sobre el agua y aquellas chicas que "llevan el agua dentro".

La historia tiene toques de coming of age, con ese primer amor y la compleja relación entre Ana y su madre, y al mismo tiempo reflexiona sobre la representación de la mujer como figura pasiva en las narrativas tradicionales y cómo ha evolucionado conforme nuevas voces se han alzado para contar sus propias historias.

El ritmo de la película es pausado y consigue crear una atmósfera muy particular. Si te dejas envolver por ella, te arrastra en su compendio de imágenes costumbristas que se resquebrajan cuando el agua hace acto de presencia. Por el contrario, si no entras es fácil que se haga tediosa y te quedes esperando algo que no va a llegar.

Luna Pamiés, ganadora del Premio Berlanga a Mejor Actriz Protagonista por este papel, es el gran descubrimiento de la cinta. Su interpretación resulta muy natural y al mismo tiempo refleja las ambigüedades de un personaje del que no es fácil saber lo que le pasa por la cabeza. Bárbara Lennie, Nieve de Medina y Alberto Olmo completan el reparto.

'El agua' es un arriesgado debut cinematográfico que combina costumbrismo con realismo mágico y sume al espectador en una atmósfera hipnótica. Una interesante mirada al folclore tradicional de la España rural que por fin está disponible en streaming.