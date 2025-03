'Supervivientes 2025' evacúa de urgencia a sus concursantes el mismo día que llegan Anita y Manuel... y ya hay otra persona que amenaza con abandonar

La mayor parte del tiempo, las galas de 'Supervivientes' se alargan por guion, pero ayer fue por un inconveniente que escapaba a su control: un temporal azotó las playas del reality y todos los concursantes tuvieron que ser evacuados, provocando que ni Anita ni Manuel pudieran reencontrarse con Montoya y que Terelu Campos activara el protocolo de abandono.

Unos que no llegan y otra que se quiere ir

La gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' comenzó con Laura Madrueño en chubasquero, explicando que habían tenido que modificar el planning debido al temporal. La situación no mejoró y al final la presentadora informó de que tenían que evacuar a todos los concursantes:

"Este temporal va de mal en peor, no ha dejado de llover desde la pasada madrugada. La situación es tan límite que tengo que daros una última hora muy importante: en estos momentos comenzamos la evacuación de las tres playas y de los supervivientes. Están cuidados durante toda la evacuación por todo nuestro equipo".

Incluso Montoya fue evacuado, eso sí, apartado de los demás para que no supieran que estaba en Playa Misterio. Uno de los reclamos de la gala era su reencuentro con Anita y Manuel, pero al final no pudo darse porque las condiciones climáticas impidieron que dieran el salto desde el helicóptero y tuvieron que entrevistarles desde el hotel.

"A día de hoy no estamos juntos, nos seguimos queriendo, pero no es sano. Sigo enamorada de Montoya. Le he querido muchísimo y me va a ser muy difícil olvidarle" confesó Anita ante las cámaras. "Me quedé con ganas de decirle a Montoya que igual me he excedido, no me gusta hacer leña del árbol caído, una persona que está dolida no merece que se le castigue tanto, pero yo ataco porque se me ataca" explicó Manuel.

Durante el temporal, Terelu Campos se asustó tanto que activó el protocolo de abandono: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Estoy chorreando. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos" se quejó la presentadora. Aun así, al final no siguió los pasos de Beatriz Rico, sino que le comunicó a Madrueño su decisión de continuar en la aventura.

