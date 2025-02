'La isla de las tentaciones 8'. Quién es Montoya y a qué se dedicaba antes de partirse la camisa y ser la estrella de los memes en el reality de Telecinco

Incluso si no habéis visto ni media gala de la temporada actual de 'La isla de las tentaciones', seguro que os llegado algún cachito de las reacciones de Montoya. Desde partirse la camisa de la rabia a correr por la playa en busca de su novia, el concursante está dando mucho que hablar en redes y antes de eso ya había intervenido en otros realities y programas de TV, además de probar como futbolista y en la política.

"¡Me ha reventado por dentro!"

José Carlos Montoya tiene 31 años y se sabe que en el momento en que rodó la temporada actual de 'La isla de las tentaciones' estaba trabajando como conserje de hotel en Utreta, su ciudad natal. El concursante entró como pareja de Ana Arboledas "Anita Williams", de 27 años.

Montoya ligando con una inglesa en 'The language of love' (2022)

No es su primera experiencia en TV, ya que hace un tiempo participó en el reality 'The language of love', un dating show que emparejaba a británicos y españoles en una finca de Andalucía, en la que intentaban encontrar el amor a pesar de la barrera idiomática. Si bien su siguiente experiencia fue en un programa que se iba más hacia la aventura y no tenía que ver con buscar pareja.

El año pasado se unió a la primera temporada de 'El conquistador' en RTVE, donde tuvo que afrontar distintas pruebas de supervivencia extrema. Aunque fue eliminado, allí fue donde conoció a Anita (también estaba por ahí Agus, uno de los tentadores) y a partir de entonces comenzaron una relación a distancia.

Además, su faceta como cantante bajo el pseudónimo de DMontoya le ha llevado a actuar en varios programas: en 'El Chiringuito' interpretó su tema 'Vaya tela con la Manuela' para Josep Pedrerol, en 'Sálvame' promocionó su canción 'Conchita la chica pija' y se ha dejado ver en otros formatos de Mediaset, como 'Qué tiempo tan feliz' o 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Montoya en 'Mujeres y hombres y viceversa'

También ha jugado como futbolista en el CD Coronil y El Tinte de Utrera, y tuvo una breve carrera como político en el partido Utrera+, coalición formada por Ciudadanos y Participa Utrera. Sin embargo, no duró mucho, ya que tuvo que interrumpir su participación cuando le cogieron en 'El conquistador'.

En 'LIDLT', Montoya se ha metido en el bolsillo a los espectadores con momentos que han dado para meme: cuando se rompió la camisa furibundo al ver a su novia besando a un tentador, cuando tiró la tablet de una patada, cuando se puso a hablar a cámara para explicar cual bricomaníaco cómo cargarse un arco que le regaló Anita y, sobre todo, el momento en que vio que se acostaba con Manuel y salió corriendo por la playa mientras Sandra Barneda corría detrás de él desesperada.

