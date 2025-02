Hasta Whoopi Goldberg reacciona al momento viral de "¡Montoya, por favor!' en 'La isla de las tentaciones'. "Me rompe el corazón"

Tras intentar en prácticamente todas las temporadas de 'La isla de las tentaciones' replicar el momento viral de "¡Estefanía!" con huidas esporádicas de los concursantes, la de Montoya ha sido la definitiva. El vídeo sigue sumando visualizaciones, incluso ha cruzado el charco y la propia Whoopi Goldberg lo ha comentado en su programa.

"Merecen un Emmy"

"Hay un momento muy impactante en la versión española de 'La isla de las tentaciones' que se ha vuelto viral. En él, tenemos a un concursante viendo unas imágenes en directo de su novia" explicaba Whoopi Goldberg en su programa 'The view' donde proyectaron el famoso clip de la huida de Montoya.

"El vídeo lo han visto más de 154 millones de personas y los fans lo consideran los dos minutos más fascinantes en la historia de los realities" continuó la presentadora, que procedió a preguntarle a su colaboradora Sara Haines qué opinaba del asunto y no pudo sino tomárselo a cachondeo: "Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Eso es lo que me viene a la mente. Es muy difícil de ver, es muy incómodo".

Por su parte, Sunny Hostin también puso un poco en tela de juicio estas reacciones, teniendo en cuenta la propia dinámica del reality: "Pobre Montoya, bendito. Me sabe muy mal por él pero, al mismo tiempo, si vas a un programa llamado 'La isla de las tentaciones' donde la propia premisa es que tu pareja va a ser tentada por otras personas, tienes que estar preparado para que pase lo que pasó".

"Esta chica quería que rompieran con ella porque no era su primera traición, sino la traición definitiva. Montoya necesita encontrar a otra nueva más agradable" apuntó Alyssa Farah Griffin, que también quiso destacar la realización y el montaje del momento estelar: "Merecen un Emmy por esto porque esas olas, el drama, la forma en que se rompe la camisa...".

"Lo que la mayoría de la gente no entiende es que, cuando van a un programa como este, tú piensas como los productores, pero no piensan así. Piensan: 'Voy a ganar dinero, voy a ser famoso y voy a hacer lo que me digan'. Me rompe el corazón cuando están tan implicados" concluyó Goldberg, aunque fue inevitable zanjar el tema volviendo a reproducir el famoso "¡Montoya, por favor!".

En Espinof | "Ahí hay un montón de putiferio". David Broncano se pone a comentar 'La isla de las tentaciones 8' con una señora del público

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025