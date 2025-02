'La isla de las tentaciones 8', Anita queda destrozada por las imágenes de Montoya y le canta las cuarenta a su tentadora en el adelanto de la gala 9

Tal como vaticinamos, las "serias consecuencias" que le cayeron a Anita y Montoya por saltarse las normas en 'La isla de las tentaciones' al final solo fueron estar unos minutos de espaldas. Aun así, Anita acabó destrozada por "lo que había hecho su novio" y en la siguiente gala se tomará su venganza abroncando a Gabriela.

Castigados cara a la pared

Pese a que la huida de Montoya se ha hecho viral, el programa sigue siendo el de siempre, con todos sus tropos: por un lado, el de amenazar a los concursantes con sancionarlos por incumplir las normas... y al final solo son minucias como no poder ver directamente las imágenes de su pareja y que sean sus compañeros los que se las cuenten.

Siguiendo con lo de "haced lo que digo, pero no lo que hago" de Anita, que berreó hasta quedarse sin rímel cuando las chicas creyeron ver en las imágenes que Montoya se había acostado con Gabriela (había una sábana de por medio, así que muy claro no es que lo tuvieran). "Mi novio es muy vengativo, muy rencoroso, y no me creo que sea una conexión real, solo veo guarreo" se quejó después de retorcerse de la rabia mientras oía las imágenes de su pareja.

Y en la gala 9...

El cabreo de Anita es tal que no se cortará cuando la pongan frente a frente con Gabriela en la siguiente gala, según avanza su adelanto. "Para estar todo el día follando, tienes el cutis fatal" la vacilará la tentadora. "A mi novio no le he escuchado gemir tan mal en la vida" contraatacará ella.

Otros que se saltarán las normas serán Sthefany y Tadeo, que en teoría no deben hablar en su reencuentro a través del espejo, pero acabarán a grito pelado en plena playa: "¡Tú no me quieres!" chillará ella. "¡Eres una falsa y una mentirosa!" le contestará su novio mientras la toma a patadas con las olas.

Además, Sthefany le pondrá ojitos a Simone, Tadeo se enganchará a Mayeli en el jacuzzi, Alba le tirará la caña a Borja, quien también intentará besar a una sonriente Andrea en la piscina y da la impresión de que Montoya finalmente dará un paso más con Gabriela yéndose a la cama juntos.

En Espinof | La pareja de 'La isla de las tentaciones' que se conoció en 'First Dates'. Así fue su cita en el reality de Carlos Sobera

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025