'La isla de las tentaciones' se cuela por sorpresa en 'La revuelta' y David Broncano se pone a comentarlo. "Ahí hay un montón de putiferio"

Si 'La isla de las tentaciones' viniera con audiocomentarios de la señora que anoche se llevó el momento estelar de 'La revuelta', estoy segura de que las audiencias se dispararían. Cuando el reality de Telecinco salió a colación porque la mujer era muy fan, David Broncano se mostró dispuesto a debatir sobre el tema.

"Se va a romper la cabeza contra una palmera"

Una vez más, los mejores momentos de 'La revuelta' los ha protagonizado el público. Concretamente, pocas cosas estuvieron a la altura en el programa del miércoles 29 de enero que cuando dieron la palabra María, una mujer del público en la bañera VIP, que se declaró fan absoluta de 'La isla de las tentaciones'.

"El otro día lo vi un rato, es que no puedes parar de verlo" reconoció David Broncano. "Ahí hay un montón de putiferio. Yo no sería capaz de ir tampoco. No, porque caigo en la tentación, hay muchos tíos muy buenos" comentó la señora. "Vi uno que era bombero, ¡qué guapo!" señaló el presentador.

María le resumió en pocas palabras cómo ese concursante había abandonado el reality, tras una hoguera de confrontación convocada por "la novia que estaba celosa": "Él quería estar más (en la isla) para conocer a la otra". "Dicen que van ahí para demostrar, pero no es para demostrar nada sino para..." apuntó Broncano y la señora le dio la razón: "Lo que quieren es fornique".

"¿Qué ha pasado con el que se quitó la camisa?" preguntó él. "El Montoya se ha roto la camisa porque vio a la novia un poquillo achuchando (a un tentador), pero no hizo nada. Pero cuando vea esta noche... entonces se va romper la cabeza contra una palmera" siguió comentando María, y lo cierto es que el tema no se quedó ahí.

Volvió a salir a colación cuando le enviaron a Broncano un montaje con los supuestos nuevos tentadores de la isla, entre los que estaba puesto con Photoshop Sergio Bezos, y luego otra vez cuando salió Nia. Ella citó la famosa frase de "¿Tú ves normal un coño en tu nuca?" y le explicó a Broncano el contexto: "Había una tentadora que se subió encima del (cuello del) novio de una". "Para mí, eso es perfectamente legal" rio él.

