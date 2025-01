La gala 3 de 'La isla de las tentaciones' adelanta a Montoya partiéndose la camisa de la rabia y la primera chica en caer en la tentación

La gala 2 terminó con Ana y Fran marchándose tan contentos a su casa tras la hoguera de confrontación, y dejó muchos dramas en el aire para seguir explotándolos en la siguiente. El adelanto de la gala 3 de 'La isla de las tentaciones' muestra las reacciones de los concursantes a la primera hoguera, incluyendo a Montoya en modo hombre lobo.

A descamisarse

En las primeras galas de 'La isla de las tentaciones' ya se han cuidado de subrayar mucho el drama de Alba y Gerard, con la intensa reacción de ella después de que su novio le diera la guirnalda a Aída. En la gala 3, Alba seguirá mosca por el tema: "No quiero continuar mi relación con él, necesito un tiempo" dirá en la primera hoguera de la temporada.

De hecho, eso mismo le causará conflicto con sus compañeras, concretamente con Anita: "Me estás pegando tus malas vibras" le echará en cara. Al ver la tensión, Sandra Barneda le preguntará qué tal está y la concursante no se andará con chiquitas: "No me preocupa mi relación una mierda ahora mismo".

Por su parte, Bayan saltará indignada por unas imágenes de su novio, Gerard se pondrá a llorar también en la hoguera ("Hay veces que no soy feliz con Alba") y Montoya se llevará las manos a la cabeza por algo que ha visto en la tablet sobre Anita, e incluso se rasgará la camisa de la rabia mientras grita un desgarrador: "¡Noooo!".

Montoya ya venía disgustado del capítulo anterior

Después de desgañitarse con el pecho al aire, Montoya amenazará con irse del programa y se despedirá de Sandra. En otro momento de la gala, la presentadora irrumpirá en la villa de las chicas con cara de funeral: "Estoy aquí porque en Villa Montaña ha ocurrido algo muy importante".

El adelanto concluye con dos personas en el jacuzzi, enlazadas en un abrazo y a punto de besarse. Si bien no se ven las caras de ninguno de los dos, podrían tratarse de Manuel y Anita. La gala 3 del reality se emitirá el próximo lunes 20 de enero a las 22:00 en Telecinco.

