Una pareja abandona 'La isla de las tentaciones' a los dos días. "Estaba contando los días para irme"

En verdad, tampoco sorprende demasiado que una pareja se raje y abandonde 'La isla de las tentaciones' a los pocos días. Siempre se inventan algo (cuando seguramente en el contrato ya ponía algo así como "te vienes a la isla, te das una vueltecita y te vuelves a tu casa") como, en este caso, una supuesta hoguera de confrontación de emergencia que se saldó con Ana y Fran yéndose juntos del reality.

"No era mi sitio"

Si bien han aguantado más que Alba Casillas y su pareja en la anterior edición de 'La isla de las tentaciones', Ana y Fran no tardaron mucho en hacer las maletas e irse por donde han venido. Todo comenzó con Fran quejándose de que "ay, no me tiento con nadie", que si "es que estoy enamorao" y no sé qué historias durante las fiestas de la gala 2.

Así pues, cuando Sandra Barneda vino a proponerles a los chicos la posibilidad de reencontrarse con su pareja en una hoguera de confrontación de emergencia, todos coincidieron en que debía ser Fran quien lo hiciera (todo ello justo después de que Montoya se diera de cabezazos contra la pared porque creyó ver un beso entre su novia y un tentador).

Ana y Fran volvieron a verse las caras en la hoguera (ella casi no lo cuenta, del susto que le dio un cangrejo con mirada asesina) y él comenzó su perorata sobre lo de no estar sintiéndose tentado: "Llegué a la conclusión de que el problema no era que no había tentaciones que me gustaran o no. Era que es imposible que yo tenga una tentación porque estoy más enamorado de ti que nunca. No era mi sitio".

"Me pasa lo mismo. Te amo mucho, estoy muy feliz" le contestó Ana emocionada. Fran continuó en su declamación: "Siempre te digo que eres la mujer más guapa del mundo, me has ayudado en todo, tengo muchas ganas de dormir contigo y despertar contigo y de formar una familia contigo".

"Yo pienso igual. Cada minuto que estaba en esa villa estaba contando los días para irme solo para estar con él. Te amo, eres mi vida entera. El amor no tiene explicación. Eres la persona más importante que tengo, gordito" le correspondió ella (recordamos que estas personas llevaban tan solo 10 meses de relación cuando grabaron el reality). Nada, que al final prácticamente se dieron el "sí, quiero" y se fueron los dos juntos de la isla tan felices.

