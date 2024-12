'La isla de las tentaciones' presenta a las cinco nuevas parejas que intentarán convencerse de su fidelidad en la temporada 8

Las dos grandes apuestas de Telecinco para 2025 son empezar el año con la temporada 3 de 'GH Dúo' y la 8 de 'La isla de las tentaciones'. La cadena ya adelantó a los nuevos tentadores y tentadoras, y ahora ha compartido en otro adelanto a las cinco parejas de la próxima edición que irán a ponerse los cuernos a poner a prueba su relación en el reality.

Eros y Bayan

Eros (28) y Bayan (23) vienen desde Palma de Mallorca y ya llevan cuatro años juntos. Cuentan que se conocieron a través de un amigo, pero no tuvieron muy buena impresión, además de que la diferencia de edad les echaba para atrás (haced las cuentas y horrorizaos). Para colmo, él seguía con su ex cuando empezaron a tontear y siguió poniéndole los cuernos a Bayan cuando ya eran pareja oficial. ¿Qué mejor idea que ir a la isla a "demostrar" que puede ser fiel?

Montoya y Anita

Anita (26) y Montoya (30) son de Barcelona y Sevilla, respectivamente. Solo llevan un año juntos y ya quieren tener un hijo. Se conocieron una fiesta en la que él terminó acostándose con otra chica, pero luego se lo pensó mejor porque Anita le llevó a desayunar y ya se sabe. Viendo la lógica de todo este asunto, ir al reality parece una decisión acorde.

Gerard y Alba

Gerard (31) y Alba (23) son de Ciudad Real y Madrid y también llevan un único año de relación. Se conocieron por redes sociales y él no se le quitó de encima hasta que empezó a gustarle ella (no lo hagáis en casa, niños). La cosa fue escalando en intensidad en cuestión de una semana, hasta que terminaron rompiendo por todo lo alto en Navidad. Decidieron volver porque a él le dio rabia verla besándose con otro chico, y ahora verán si pueden sobrevivir a la República Dominicana.

Fran y Ana Luiza

Fran (28) y Ana (23) son de Vigo y llevan año y medio juntos. Se liaron cuando todavía tenían pareja y luego, si te he visto, no me acuerdo. Cuando finalmente estuvieron solteros, se reencontraron en un restaurante y empezaron a salir. Él terminó rompiendo "para disfrutar de la vida y las chicas", pero ella se empeñó en reconquistarle... y en ponerle un GPS en el móvil para controlarle. Ahora se van a la isla de las tentaciones. ¿Qué podría salir bien?

Joel y Andrea

Joel (24) y Andrea (28) son de Barcelona y llevan tres años de relación. Se conocieron en el trabajo, pero ella rompió porque le veía muy dependiente. Él le prometió algo del estilo "¡Vuelve! ¡Cambiaré!", mientras Andrea seguía a lo suyo conociendo a otros chicos. Ahora que han vuelto, se les ha ocurrido que era un planazo ir a un reality de infidelidades, pero cada loco con su tema.

