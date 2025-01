'La isla de las tentaciones 8' rompe su primera pareja y adelanta la huida de Anita en su gala 5

Los programas como 'La isla de las tentaciones' se componen de un 70% de la nada absoluta (concursantes repitiendo mil veces lo mismo ante las cámaras o en fiestas donde no pasa gran cosa) y un 30% de drama (y ni hablemos de los anuncios). La gente aguanta por ese pequeño porcentaje que anoche fue la hoguera de confrontación de Gerard y Alba. La pareja terminó rompiendo y el adelanto de la gala 5 promete más conflicto, con el abandono de Anita en plena hoguera.

Gerard y Alba se enfrentan, y Eros cae en la tentación

El pico de drama del episodio 4 de 'La isla de las tentaciones' fue la hoguera de confrontación de Alba y Gerard. Tras jugar por enésima vez la carta de "¡Oh, no! No ha venido... que no, que era broma", Alba se lanzó como una metralleta a decir una y otra vez lo enamoradísima que estaba y que, por eso, ya no necesitaba más imágenes y se quería ir de la isla.

Gerard le puso cara de perro todo el rato y le recriminó haberse rendido porque, a la mínima que había visto algo de complicidad entre él y Claudia, ya quería marcharse corriendo y no darle la oportunidad de tentarse. El chaval le echó en cara que no habían venido para eso sino para solucionar sus problemas de celos (que también te digo, cuesta tomarse en serio lo de ir a un reality a eso, en vez de a un psicólogo).

Tras dar 800 vueltas a lo mismo (con Alba llorando sin parar y Gerard interrumpiéndola para repetir una vez más la misma frase), al final él decidió marcharse del programa solo y la dejó con un palmo de narices. "Estoy viviendo una pesadilla" sollozó ella, sin creerse lo que acababa de pasar.

Pero el "plato fuerte" para terminar el episodio fue cuando Eros cayó en la tentación y le dio un beso a Érika. Ambos acabaron en el cuarto de él, donde se sobaron un rato (lo justo para que saliera en el otro adelanto, aunque de espaldas parecían Montoya y Gabriela) pero no llegaron a mayores, solo durmieron juntos.

Y en la gala 5...

En el adelanto de la siguiente gala, Bayan seguirá enfadada con Borja tras la última bronca y Sthefany (¿se escribe así?) saltará indignada al ver las imágenes de su pareja en la primera hoguera. Además, llegará otra pareja más para suplir la ausencia de Gerard y Alba. El mayor rebote será el de Anita, que no dará crédito al ver que Montoya le canta "su canción" a otra y abandonará la hoguera de repente: "Esto no lo voy a permitir: ¡no quiero ver más imágenes!".

