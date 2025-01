Anita cae en la tentación en 'La isla de las tentaciones' y su novio se venga de ella en el adelanto de la gala 4

La gala 3 de 'La isla de las tentaciones' trajo el prometido momento Hulk de Montoya aullando descamisado tras ver imágenes de su novia durmiendo con Manuel. El episodio acabó con Anita dándole un beso a Manuel y el adelanto de la gala 4 promete que Montoya también dará un paso más con su tentadora.

Jacuzzis, broncas y operación colchón

Viendo los memes de Twitter, está claro que una de las cosas que más le atrae a la gente de 'La isla de las tentaciones' es rajar de los concursantes que llevan a cabo aquello de "haced lo que digo, no lo que hago". En la gala de anoche, Anita rabió por ver a Montoya coqueteando con Gabriela y no tardó en hacer ella lo mismo (con Manuel, no con la tentadora).

Al final del episodio, ambos se metieron en el jacuzzi y estaban ahí enganchados hasta que él se quejó de que le daba besos en todas partes menos donde le interesaba, y Anita respondió al desafío dándole un beso en la boca. Aunque en el adelanto de la gala 4, la concursante parece arrepentirse de ello, ya que sale contándole a sus compañeras que no se imagina "una vida sin él".

Su novio tampoco se quedará de brazos cruzados, porque el avance muestra a dos personas a punto de tener la primera noche de pasión en la isla y, por la espalda de ella, todo apunta a que son Gabriela y Montoya. ¿La venganza se sirve con plumas? (buena peli, por cierto).

En la siguiente gala también llegará la nueva pareja que sustituirá a Ana y Fran, lo que causará la sorpresa de Aída, quien parece haber tenido una historia con el chico en cuestión. Además, Bayan tendrá bronca con Borja por montarse una película él solo.

Por último, Alba tendrá su hoguera de confrontación pero se disgustará mucho de no ver aparecer a Gerard: "Quería pedirle disculpas y no ha venido" (seguramente se estaría atando los cordones, porque siempre les gusta hacer esperar a la gente para que piensen que no, pero luego es que sí). La próxima gala de 'La isla de las tentaciones' será el lunes 27 de enero a las 22:00 en Telecinco.

