'JoJo's Bizarre Adventure': los 10 Stands más letales del anime y por qué no querríamos cruzarnos con ellos

Después de décadas publicándose, 'JoJo's Bizarre Adventure' sigue de los mangas más populares en todo el mundo y por el que no pasan los años porque además Hirohiko Araki ha conseguido seguir reinventándose para mantener fresca la historia en todo momento. La Parte 9 acaba de arrancar y ya nos ha presentando a nuestro nuevo JOJO, así que es el momento perfecto para repasar algunos de los Stands más poderosos que hemos ido viendo en la serie.

Vale, ¿pero qué es eso de un Stand? Pues a grandes rasgos son una manifestación física de los poderes psíquicos de una persona y que toman la forma de una suerte de familiar que acompaña a su usuario. Fueron presentados en la tercera parte del manga, 'Stardust Crusaders', y sirvieron para introducir un nuevo tipo de combate que no siempre se limitaba a currarse de leches.

Los poderes de los Stands en 'JoJo's Bizarre Adventure' son de lo más variado, desde pequeños seres que recolectan lo que les pidas, hasta Stands que te ayudan a cocinar el plato adecuado para curarte los achaques, pasando por algunos capaces de detener el tiempo por completo. La fuerza de un Stand y su capacidad muchas veces depende de la voluntad de su usuario, y el anime nos ha dado una lista bastante completita que da para hacernos una colección.

Como hasta ahora nos hemos quedado en 'Stone Ocean', vamos a poner aquí el tope... Así que si se ha quedado fuera de la lista algún Stand posterior especialmente chetado habrá que esperar a ver si David Production nos da una alegría y sigue adaptando la serie.

¡Ojo, que lógicamente van spoilers de todas las temporadas de anime de 'JoJo's Bizarre Adventure'!

Green Day

Conocemos a Green Day en 'Golden Wind', y es uno de los Stands más peligrosos a los que se enfrenta el grupo de Bucciarati. Pertenece a Cioccolata, un antiguo cirujano reconvertido en miembro de la Passione.

Infecta a sus víctimas con una especie de moho que corrompe y pudre casi instantáneamente la carne de aquellos a los que alcanza. No solo eso, si no que además señala a su objetivo cuando este desciende de altitud, bajando unas escaleras o agachándose, por ejemplo. Cuanto más baja la altitud, más rápido se extiende Green Day.

Este es uno de los casos en los que se acepta que el Stand está directamente influenciado por la propia personalidad de su usuario. Cioccolata es un personaje sádico y malévolo, al que incluso Diavolo considera de lo peor, por lo que Green Day desarrolló una habilidad capaz de infligir la mayor cantidad de daño y dolor a sus víctimas de la manera más rápida y horrible.

Purple Haze

Purple Haze es el Stand de Pannacota Fugo, uno de los miembros originales del grupo de 'Golden Wind'. Este Stand es bastante inestable y puede resultar mortífero, aunque parece que Fugo puede controlarlo bastante bien y prefiere no utilizarlo demasiado, ya que su efecto no discrimina entre aliados y enemigos.

Purple Haze es un Stand de corto alcance, con unas esferas en su mano que se rompen cuando golpea y liberan un un virus mortal que devora la carne al infectar a su víctima. Afecta a todo lo que entre dentro del rango del virus y es capaz de derretir a un adulto en unos treinta segundos, ya que el virus se propaga con mucha rapidez y pudre todo a su paso.

Este es un rumor que ha ido creciendo entre los fans y está por confirmar, pero es posible que una de las razones por las que Araki apartó a Fugo del resto del equipo de Bucciarati es porque este Stand se le había ido de las manos al crearlo y resultaba demasiado poderoso para el punto en el que se encontraba la historia.

The Hand

The Hand es otro de esos Stands con muchísimo potencial destructivo pero que su usuario prefiere no utilizar demasiado. Este es el caso de Okuyasu Nijimura, uno de los protagonistas de 'Diamond is Unbreakable'.

The Hand puede destruir todo al alcance de su mano, incluyendo aire, espacio, o incluso la realidad. Es capaz de cortar los objetos a su paso de manera limpia y afilada, o incluso eliminando el objeto por completo sin dejar rastro.

También podría contarse la teleportación entre los usos de The Hand, ya que simplemente puede eliminar el espacio entre él y el lugar a donde quiere ir y desplazarse más rápidamente. Es un Stand de corto alcance que se puede medir incluso con Crazy Diamond, aunque Okuyasu admite que no es lo suficientemente listo y creativo para sacarle el máximo partido a sus habilidades.

Crazy Diamond

Crazy Diamond es, claramente, el absoluto protagonista de 'Diamond is Unbreakable'. El Stand de Josuke Higashikata es de los más poderosos de JoJo's Bizarre Adventure y también está influenciado en cierta medida por la personalidad de su usuario. Es un Stand de corto alcance, con increíble fuerza, velocidad y precisión.

Ya solamente con esto sería de lo más poderoso, pero también tiene la habilidad de restaurar objetos y organismos al estado anterior antes de ser dañados, sanando heridas o reconstruyendo diferentes destrozos.

Aunque Josuke casi siempre utiliza Crazy Diamond para sanar y reparar (convirtiéndose un poco en el manitas y médico del grupo), también puede hacer cosas como fusionar a una persona con una roca o medirse en combate con algunos de los Stands más poderosos de Morioh. A pesar de todo su poder, Crazy Diamond no puede revivir organismos muertos, curar enfermedades, o recuperar objetos que hayan sido eliminados por The Hand.

Star Platinum y The World

Star Platinum, el Stand de Jotaro Kujo, y The World, el de DIO, comparten puesto ya que en esencia se tratan en cierta manera del mismo Stand. Ambos poseen una fuerza increíble y una gran velocidad, con lo que únicamente con estas características se encontrarían entre los Stands más poderosos por derecho propio. La cosa con Star Platinum y The World no termina ahí, ya que ambos tienen la habilidad de detener el tiempo.

Si DIO ya era un oponente terrible durante 'Phantom Blood', en 'Stardust Crusaders' habría sido casi invencible de no ser porque las habilidades de Star Platinum van a la par con las suyas. Durante los instantes en que The World para el tiempo, DIO puede además desplazarse durante nueve segundos antes de que todo vuelva a la normalidad, usando este espacio para todo tipo de cosas...como vacilar a Polnareff cambiándole de sitio o causar una auténtica masacre. Todo muy en su línea.

Por su parte, Jotaro consigue desplazarse también durante estos parones de tiempo, aunque solo consigue alcanzar los cinco segundos. En 'Diamond is Unbreakable', las habilidades de Star Platinum parecen haberse debilitado un poco por la falta de uso (y narrativamente, para no eclipsar a Crazy Diamond y Josuke, claro), pero sigue siendo un Stand de apoyo perfecto cuando más se le necesita.

Weather Report

Weather Report, como bien sugiere su nombre, le da a su usuario el poder de controlar el tiempo. Igual esto de entrada no parece demasiado peligroso, pero puede servir para cambiar rápidamente la balanza en medio de un combate y llegar a hacer cosas loquísimas.

Este Stand funciona tanto en interiores como exteriores y puede empezar por los básicos como invocar relámpagos o viento, pero también que lluevan ranas venenosas o causar todo tipo de fenómenos meteorológicos. Cuando su usuario se siente especialmente con ganas, también puede hacer cosas como crear nubes en el interior de alguien y hacer que exploten desde dentro.

La cosa no se queda ahí, porque cuando desencadena la fase de 'Heavy Weather' es casi imposible protegerse de él. Puede generar diferentes arcoíris y si los tocas o su reflejo de luz, te conviertes en caracoles. Y si tocas a uno de estos caracoles también quedas infectado en esta metamorfosis y quedas sujeto a todos sus depredadores y las pegas que supone... bueno, convertirte en un caracol.

Killer Queen

No podía faltar Yoshikage Kira y su Killer Queen, también de 'Diamond is Unbreakable'. Killer Queen es un Stand mortífero, cuya principal habilidad consiste en preparar y detonar diferentes tipos de bombas que pueden eliminar a su rival con una sola explosión. También puede cargar objetos con esta misma energía y detonarlos en el momento preciso.

Como Kira desea proteger su identidad secreta mientras comete sus asesinatos, las explosiones de Killer Queen no dejan ningún rastro de sus víctimas, ni el cuerpo ni ningún objeto, haciéndolos desaparecer por completo.

Las habilidades Killer Queen no terminan ahí, ya que puede desplegar a Sheer Heart Attack, otro tipo de bomba completamente autónoma y con un gran rango de alcance. Puede desplazarse largas distancias y busca el objeto que más calor desprenda, cambiando su objetivo principal si es necesario para mantener esta directiva. Además, Sheer Heart Attack seguirá funcionando hasta que alcance una víctima humana.

Todo esto ya es bastante, pero tiene un tercer tipo de bomba: Bites The Dust. Esta es una bomba en miniatura que Kira puede plantar en una persona concreta, y que detona cuando alguien descubre su verdadera identidad e incluso puede matar a varias personas a la vez. No solo eso, si no que también crea un loop temporal en el momento en el que Bites the Dust explota, revirtiendo el tiempo hasta una hora antes de la explosión.

King Crimson

Otro de los grandes villanos de 'JoJo’s Bizarre Adventure', e indiscutiblemente uno de los más poderosos y difíciles de derrotar. Hablamos de Diavolo y King Crimson, el jefe de la mafia Passione y su Stand en 'Golden Wind'.

En realidad muy poca gente entiende del todo cómo funciona King Crimson y su funcionamiento se ha convertido en una especie de meme entre los fans (“it just works”). Parte de la confusión se da porque King Crimson también son dos Stands en uno: King Crimson y Epitaph, la propia habilidad de Doppio, quien comparte cuerpo con Diavolo.

Esta combinación de Stands permite a Diavolo echar un vistazo al futuro, hasta diez segundos, y eliminar cualquier fracción de tiempo que ocurra en esos diez segundos que ha predicho con Epitaph para el resto de gente, aunque él puede moverse a placer y percibe el tiempo pasando mucho más despacio. Sus víctimas se encuentran en lugares nuevos o con cambios menores, y sin recordar qué ha ocurrido, con lo que resultan más vulnerables a ataques inesperados.

Por si fuera poco, King Crimson también tiene una fuerza y velocidad equiparables a los de Star Platinum, con lo que además te puede dejar seco antes de que te des cuenta de lo que está pasando.

Made in Heaven

El Stand final de Enrico Pucci es uno de los más poderosos de todo 'JoJo's Bizarre Adventure', y el que termina causando el extraño final del anime. Ya hemos visto otros casos de Stands que pueden controlar el tiempo, pero 'Made in Heaven' está a otro nivel y ni siquiera Star Platinum puede medirse con él.

Es la combinación de Whitesnake y C-Moon, y el propio DIO lo consideraba el Stand definitivo y la clave para alcanzar el "paraíso". A nivel físico no tiene tanta fuerza como otros de la lista pero es un Stand terriblemente veloz y que puede manipular el flujo del tiempo, acelerando todo a su alrededor.

Esto es porque puede controlar la fuerza gravitatoria de todo el universo, y cuando mueve el tiempo demasiado rápido puede llegar a crear un nuevo universo. Esto permite a su usuario moldear la realidad a su gusto hasta crear una dimensión tal y como quiera.

Gold Experience Requiem

Tampoco podía faltar el protagonista de 'Golden Wind' y la versión definitiva de su Stand: Giorno Giovanna y Gold Experience Requiem.

Esta es una versión evolucionada de Gold Experience cuando es perforado por la Flecha en el último arco de la temporada. Ya era un Stand muy poderoso que podía dotar de vida a diferentes objetos inanimados, recrear órganos completos, y transformar en animales o plantas lo que quisiese… habilidades que Giorno además usa de manera bastante creativa para aprovechar al máximo todo su potencial.

Al convertirse en Gold Experience Requiem, el Stand de Giorno incrementa su fuerza y velocidad increíblemente. Por si esto fuera poco, desarrolla una nueva habilidad que le permite retornar lo que sea a un estado nulo o cero.

Esto es, puede prevenir que las cosas pasen, con lo que los ataques contra Gold Experience Requiem se vuelven inservibles ya que técnicamente no llegan a ocurrir. Además, puede dejar a sus oponentes atrapados en un ciclo en el que mueren una y otra vez, como hace con Diavolo tras su enfrentamiento final.