'Steel Ball Run' encontró casa en Netflix, aunque temo que la plataforma no haya aprendido nada de su mayor error con 'JoJo's Bizarre Adventure'

La esperadísima parte 7 de 'JoJo's Bizarre Adventure' por fin salta al anime y podremos seguirla en streaming

Steel Ball Run
Parecía que el final de 'JoJo's Bizarre Adventure' había llegado para siempre tras la despedida de 'Stone Ocean', porque David Production nos ha hecho sufrir durante varios años antes de confirmar la temporada que muchísimos fans de Hirohiko Araki venían esperando: 'Steel Ball Run'.

Esta es una de las sagas más queridas de todo 'JoJo's Bizarre Adventure' y el listón está altísimo. Especialmente porque no queremos que se repita el descalabro de la anterior temporada.

Lecciones que son oro

Todavía no sabemos muy bien cuándo se estrenará 'Steel Ball Run', aunque sus responsables ya se están dejando la piel para estar a la altura de las expectativas. Quizás podamos esperarla para finales de 2026 o 2027, pero una cosa por ahora es segura: podremos ver lo nuevo de 'JoJo's Bizarre Adventure' en Netflix.

Al igual que con la parte 6, 'Stone Ocean', Netflix se encargará de retransmitir el anime internacionalmente. Ahora bien, la emisión de la historia de Jolyne Cujoh fue un pifostio tremendo, con la serie dividida en tres partes casi al tuntún y con esperas larguísimas entre temporadas.

Stone Ocean

Entre que Netflix se empeñó en estrenar cada tanda de capítulos del tirón para favorecer el "binge watching" y las larguísimas esperas entre entregas, al final el hype por 'Stone Ocean' terminó muriendo y parecía que 'JoJo's Bizarre Adventure' se iba por el desagüe sin pena ni gloria.

Ahora bien, de los errores se aprende y creo que en Netflix han ido tomando notas con el anime. En lugar de seguir empecinados en su modelo de binge watching con temporadas enteras disponibles el día de estreno, han ido apostando por una emisión tradicional en simulcast para sus grandes fichajes de anime. Vamos, una emisión semanal de toda la vida. 

Les ha funcionado de miedo con 'Dandadan','Sakamoto Days' y 'Tragones y Mazmorras', que gracias a las pequeñas dosis semanales han ido captando a más y más público y teniendo un impacto mayor a lo largo de varias semanas. Si en Netflix han aprendido de su gran error con 'Stone Ocean' y apuestan por este nuevo modelo con 'Steel Ball Run' pueden tener un tesoro tremendo entre manos y otro gran bombazo para seguir aumentando su parrilla de anime.

En Espinof | 'JoJo's Bizarre Adventure': los 10 Stands más letales del anime y por qué no querríamos cruzarnos con ellos

En Espinof | El anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' podría haber sido muy diferente: así era la película perdida de 'Phantom Blood' que nunca llegamos a ver

