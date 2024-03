Una princesa atrapada en un bucle temporal. '7th Time Loop' es uno de los mejores animes de fantasía de la temporada y ya lo puedes ver completo en streaming

Últimamente han brillado animes 'Frieren' o 'Los diarios de la boticaria', pero no son los únicos títulos de fantasía destacables de la temporada: '7th Time Loop' es uno de los más entretenidos y podéis maratonearlo en Crunchyroll ahora que ha terminado la emisión de su primera temporada.

Atrapada en el loop

Rishe Irmgard Weitzner es una princesa a la que su prometido ha dejado plantada. Podría ser un shock, de no ser porque ya ha vivido esta situación siete veces: la joven está atrapada en un bucle temporal y ha vivido seis vidas diferentes. Lo malo es que en todas ha terminado muriendo por culpa de la guerra, así que ahora quiere ver si a la séptima va la vencida... aunque sea casada con su peor enemigo.

'7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!' es el kilométrico título de esta adaptación en anime de la novela ligera original escrita por Hachipisuwan e ilustrada por Touko Amekawa. La primera temporada tiene 12 episodios de 25 minutos de duración.

Si bien este anime no es un isekai ni tampoco termina de entrar en el subgénero de reencarnadas, comparte no pocos puntos en común con algunos de esa temática fantástica, como el reciente 'Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion'.

Por un lado, por la dinámica de que la protagonista cuenta con información privilegiada sobre la sucesión de los acontecimientos. Aunque cada vida es diferente para Rishe, hay ciertos eventos de fondo que no cambian y su objetivo es precisamente evitar esa guerra que le ha conducido a la muerte en todas ellas.

Además, está muy bien hilado el tema de sus vidas pasadas, ya que son esas vivencias las que le hacen tener todas las habilidades que posee en esa séptima: el haber trabajado como mercader, doncella, alquimista, mercenaria e incluso guerrera hace que sus aptitudes no salgan de la nada y también justifica que su visión sobre los problemas ajenos sea tan amplia.

Rishe, la protagonista. Una reina, si me preguntan.

Obviamente, también se parece en la parte de los salseos, porque no puede faltar la tensión romántica con el príncipe Arnold. Aunque podría parecer que está todo el pescado vendido porque prácticamente se casan nada más arrancar la historia, la gracia es que es un acuerdo político y no están del todo claras sus intenciones.

Por no hablar de que él fue su principal enemigo en una de sus vidas pasadas, por lo que ella tendrá que ver cómo jugar sus cartas al respecto. Porque esa es otra: definitivamente, Rishe es lo mejor de la serie y no puedes evitar simpatizar con ella e interesarte por ver cómo se las ingenia ante cada problema que se le presenta.

'7th Time Loop' es uno de los animes de fantasía más disfrutables de la temporada, con una protagonista polivalente y "echada para adelante", un romance con mucha tensión y tan solo 12 episodios que se ven un abrir y cerrar de ojos. Deseosas estamos de que confirmen ya temporada 2.

