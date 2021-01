¡Este cuerpo no es mío! Las 13 películas que mejor han jugado con el intercambio de personalidad

2020 ha dado pie a que no nos importe cambiar nuestra vida por otra, pero no es menos cierto que cualquier otro receptáculo para tu alma iba a estar igual de jodido que tú. Tal vez más. Por eso no deja de resultar (doblemente) curioso que dos largometrajes previstos para fin de año hayan llegado con esa misma premisa. La última de Pixar, 'Soul', y 'Este cuerpo me sienta de muerte', la nueva comedia de terror de Christopher Landon. Lo que pasa es que, bueno, la segunda se ha retrasado un poco.

Será por cuerpos

Lo nuevo de Pixar llegaba casi fuera de tiempo para entrar en las listas, pero llegó. Y tanto 'Soul' como 'Este cuerpo me sienta de muerte' eran dos títulos necesarios para cerrar el año de la mejor manera posible, con risas para todo tipo de públicos y con unos intercambios corporales originales e inteligentes. Pero no son los únicos. De todos modos, el cambio de fecha de la película de Landon supondrá poco menos que una calamidad en territorio nacional, puesto que se cumplirá casi medio año desde su salida en Estados Unidos.

Este tipo de cambio de apariencia, aparece por primera vez en el cine en 1936 en una película de un director, qué cosas, muy ligado a Disney: Robert Stevenson. El director de 'Mary Poppins' se puso al servicio de Boris Karloff, en 'El hombre que trocó su mente', y a partir de ahí, ya sea comedia o terror, pero (evidentemente) siempre dentro del fantástico, los Body swaps han estado a la orden del día. Veamos algunos de los más recordados.

De tal astilla, tal palo

Dirección: Rod Daniel

Reparto: Dudley Moore, Kirk Cameron, Margaret Colin, Catherine Hicks

Rod Daniel tuvo unos años de gloria entre 'Teen Wolf' y 'Superagente K-9', siendo este vehículo al servicio de Kirk Cameron la más "sofisticada" de todas. Todo lo sofisticado que pueda ser una comedia de enredos diseñada para la ex-estrella de televisión y ahora actor que sólo protagoniza películas de temática religiosa. Entre otras cosas.

Viceversa

Dirección: Brian Gilbert

Reparto: Judge Reinhold, Fred Savage, Swoosie Kurtz, Corinne Bohrer

Un año más tarde, Columbia repetía jugada con dos nuevos actores y casi la misma película. Y si bien ninguno de los dos protagonistas principales tiene el peso de estrellas que tenían sus "rivales", no deja de ser mucho más agradable ver a Reinhold que al pobre Dudley Moore metido en no se sabe qué.

Siete vidas, este gato es un peligro

Dirección: Barry Sonnenfeld

Reparto: Kevin Spacey, Robbie Amell, Jennifer Garner, Christopher Walken

La clásica comedia de Kevin Spacey para toda la familia.

Este cuerpo no es el mío

Dirección: Tom Brady

Reparto: Rob Schneider, Anna Faris, Rachel McAdams, Matthew Lawrence, Eric Christian Olsen

Brady, especialista en comedias de baja estofa y altos resultados cómicos sobre personajes estrafalarios se encargaba de un guión a cuatro manos junto a la estrella de la función. Para ofrecer los mejores resultados, Schneider se rodea de un elenco femenino ideal.

El cambiazo

Dirección: David Dobkin

Reparto: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Alan Arkin, Leslie Mann

Dos tipos realmente graciosos y que seguramente en la vida real apenas notarían un intercambio como este se dejan llevar por la ligereza y el enredo con un entretenimiento digno y lo suficientemente gamberro como para provocar un par o tres de carcajadas. No está a la altura de un buen Farrelly's, pero se lleva más que bien.

Dos veces yo

Dirección: Carl Reiner

Reparto: Steve Martin, Lily Tomlin, Victoria Tennant

Con la pérdida de Carl Reiner aún reciente, no está mal recuperar una de esas estrellas del videoclub que encandilaron a nuestros padres. Steve Martin y su director fetiche se encontraban en el mejor momento de su carrera, y si bien está lejos de la salvaje perfección de títulos como 'Un loco anda suelto (The Jerk)' o 'Un genio con dos cerebros', siempre es un placer ver a Martin y a Tomlin pasados de rosca.

Una chica de ensueño

Dirección: Marc Rocco

Reparto: Corey Feldman, Corey Haim, Jason Robards, Piper Laurie, Harry Dean Stanton

La pareja de nuestra vida, los Coreys, en una de esas extrañas comedias demasiado ancladas al momento en que se realizaron. Con un reparto de veteranos inmejorable y el carisma de los chicos que nos hicieron soñar en 'Jóvenes ocultos' o 'Papá Cadillac', es un título perfecto para una tarde perezosa de domingo.

Viernes loco

Dirección: Gary Nelson

Reparto: Barbara Harris, Jodie Foster, John Astin

Primera adaptación (Disney) de una novela de Mary Rodgers que desde entonces ha sido adaptada varias veces. Jodie Foster clava su rol de joven desencantada y más quemada que la actriz real del futuro remake. Puede que tuviese la cabeza en 'Taxi Driver', que rodaría ese mismo año. Eso sí que son contrastes y no los del intercambio de cuerpos.

Ponte en mi lugar

Dirección: Mark Waters

Reparto: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon

Antes de afrontar la gran película de su carrera con 'Chicas malas', el director Mark Waters se asoció con la joven promesa de Lindsay Lohan para un remake que funciona como un tiro y supo hipervitaminizar y mineralizar la película original.

Big

Dirección: Penny Marshall

Reparto: Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard

El cambio de vida de un Tom Hanks al que apenas le quedaban un par de comedias antes de convertirse en el actor más divertido del mundo... fuera de sus papeles. Tal vez por eso en realidad le tenga más manía que aprecio.

Una rubia muy dudosa

Dirección: Blake Edwards

Reparto: Ellen Barkin, Jimmy Smits, JoBeth Williams, Lorraine Bracco

La última película digna de uno de los mejores directores de comedia de la historia del cine. Es bastante posible que ni Ellen Barkin ni Jimmy Smits hayan estado mejor que aquí.

Soul

Dirección: Pete Docter, Kemp Powers

Reparto: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Questlove, Phylicia Rashad, Angela Bassett

La última película de Pixar tiene detrás la sempiterna polémica sobre quién está o debería estar por encima del bien y del mal: el cine o los analistas cinematográficos. Demasiada importancia y demasiadas lecturas para una cinta de animación en formato panorámico sobre el jazz, que responde al título de 'Soul' y que tiene música del tipo de NIN.

Este cuerpo me sienta de muerte

Dirección: Christopher Landon

Reparto: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Alan Ruck, Uriah Shelton

Nadie en su sano juicio habría apostado por el realizador de una de las secuelas de 'Paranormal Activity' como el sucesor natural de Joe Dante, pero la soltura de Landon con los códigos del género y su increíble evolución y dominio del tiempo y el espacio, además de un gusto impecable por lo truculento, lo dejan claro. De Vaughn no hace falta decir nada porque siempre ha sido uno de los tíos más graciosos que han pasado por nuestros ojos.