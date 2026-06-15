La miniserie que ha dado la sorpresa siendo número 1 de Netflix en 45 países. Tiene sólo 10 episodios y está arrasando en todo el mundo

Hay títulos que están llamados a arrasar en Netflix cuando llegan a la plataforma, pero sigue habiendo sitio para los éxitos sorpresa. La última prueba de ello es el enorme triunfo que ha conseguido 'Así aprenderás' ('Chamgyoyuk'), la miniserie coreana que ha logrado llegar al número 1 en 45 países cuando absolutamente nadie contaba con ello.

Qué es 'Así aprenderás'

Basada en un webtoon creado por Chae Yong-taek y Han Ga-ram, 'Así aprenderás' sigue la historia de Na Hwa Jin, supervisor de campo en la Agencia de Protección de los Derechos de los Maestros que está autorizado por el gobierno a usar la intervención física y métodos no convencionales para impartir disciplina entre los estudiantes más rebeldes, buscando de paso llevar a cabo un profunda reforma en el sistema educativo.

Estrenada el pasado 5 de junio de 2026, lo cierto es que el éxito de 'Así aprenderás' fue instantáneo, llegando a convertirse en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix durante la semana del 1 al 7 de junio. Eso quiere decir que apenas necesitó 3 días para superar al resto, pero es que su triunfo ha ido aún más allá.

De hecho, la popularidad de 'Así aprenderás' ha ido creciendo hasta tocar techo siendo número 1 en 45 países, por lo que es de esperar que los datos de audiencia de esta pasada semana sean estelares y que sea la serie número 1 de Netflix sin importar idiomas. Ahí es cierto que en Estados Unidos ha tenido menos impacto, pero dudo que eso le impida conseguir esa proeza.

Por ahora, 'Así aprenderás' consta de 10 episodios y el plan de Netflix es que sea una miniserie, pues así está promocionándola. Sin embargo, su éxito puede que haga cambiar de idea a la plataforma, aunque también es posible que en Netflix no quieren meterse en más líos, pues 'Así aprenderás' ha estado rodeado por la polémica desde el inicio, ya que el webtoon original incluyó un insulto racista dirigido a uno de sus personajes que generó una tremenda controversia en su momento.

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