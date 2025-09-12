'The Studio' es café para cafeteros, pero también una delicia para los amantes de la buena televisión. Y por eso creo que debería llevarse el Emmy a la mejor Comedia

Apenas quedan unos días para la entrega de los premios Emmy y la categoría de comedia se perfila como una de las más comentadas de la noche. El año pasado ya vimos cómo 'Hacks' dio la sorpresa al imponerse a 'The Bear', y este año la situación podría repetirse con otra contrincante a la altura. Por un lado, 'Hacks' podría conquistar de nuevo a la Academia con su sátira afilada y sus personajes icónicos. Y por otro, 'The Studio', que arrasó en los Emmy de las Artes Creativas con nueve premios y llega como la favorita técnica y crítica. Aunque creo que esta edición debería ser la que premiase a la serie de Seth Rogen, Alex Gregory y Peter Huyck.

A la comedia lo que es de la comedia

En las últimas ediciones, la Academia ha tenido una tendencia clara: cuando un programa les entusiasma, suelen apoyarlo hasta el final y es algo que hemos visto con la serie de Apple TV+, que ya sumó nueve galardones en los Emmy de las Artes Creativas. Ahora, la gran incógnita es si ese cariño se trasladará también a la gala principal, donde también compite con otra gran contendiente como 'Hacks', que llega con solidez y con después del empujón del triunfo en ediciones anteriores.

Aunque el panorama está tan reñido como otros años, estaría bien que 'The Studio' se coronase como la comedia del año. Sin embargo, a pesar de la trayectoria en los premios, no todo es tan predecible y aunque generó mucho entusiasmo en un inicio, parte de la conversación sobre la serie fue menguando. Y ese detalle deja abierta la puerta a que 'Hacks', donde también podría llevarse el premio a la Mejor comedia 'The Bear' -que sigue sin encajar del todo en esa categoría-.

Puede que 'The Studio' no sea la comedia más accesible del año, pero ahí es donde radica parte de su magia. Sus diálogos rápidos, su retrato del ecosistema de la industria y Hollywood y ese humor que exige al espectador estar atento convierten la experiencia en algo casi artesanal. Es una serie que muestra cómo se puede seguir innovando dentro de un género tan trillado como la comedia televisiva. Y también le rinde homenaje a los que adoramos la televisión y el cine.

Además, si 'The Studio' se llevase el premio a la Mejor comedia, también se le estaría devolviendo cierto equilibrio a la categoría.

En Espinof | 'The Studio' sube el listón en la batalla de los planos secuencia de televisión. ¿Su truco? Viene con chistes metanarrativos

En Espinof | El mejor personaje de 'The Studio' fue creado expresamente para su actor. "Me enamoré de inmediato"