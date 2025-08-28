El mejor personaje de 'The Studio' fue creado expresamente para su actor. "Me enamoré de inmediato"

Pasan las semanas y, a pesar de que la segunda parte de 'Platónico' ha rellenado, en parte, el enorme vacío que me ha dejado, sigo echando mucho de menos mi cita semanal con 'The Studio' y su tropa de desquiciados personajes. Pero, si extraño a uno en particular de entre todos ellos ese es —curiosamente si tenemos en cuenta que mi adorado Seth Rogen capitanea la función— el Sal Saperstein de Ike Barinholtz.

Thank you, Sal Saperstein!

Sin comerlo ni beberlo, el ejecutivo interpretado por el de Chicago terminó alzándose como el MVP de la serie y mereciendo que entonemos bien alto un "Thank you, Sal Saperstein!", y en una entrevista con TVInsider ha desvelado cómo fue el proceso para hacerse con el papel. De hecho, no hubo proceso, porque Seth Rogen y Evan Goldberg lo escribieron expresamente para él.

"Hace muchos, muchos años, estaba hablando con Seth Rogen, y me dijo: 'Oye, estamos escribiendo una serie sobre Hollywood. Hay un papel que estamos escribiendo para ti. ¿Lo harías?'. Y yo respondí: 'Claro'. He aprendido que cuando Seth y Evan te piden que hagas algo, solo tienes que decir: 'Sí'. No fue hasta que recibí los guiones, e hicimos una pequeña lectura en algún momento… que me quedé completamente impresionado con lo que habían creado. Y el papel que escribieron para mí es tan divertido, tan disfrutón y tan incorrecto, que me enamoré de inmediato".

Además de un rol que podría traducirse en un merecidísimo Emmy dentro de unas semanas, Barinholtz se ha llevado de 'The Studio' una experiencia enriquecedora y, de paso, un sobresueldo por obra y arte del Blackjack.

"Nunca había rodado en Las Vegas, y me encanta Las Vegas. Normalmente, cuando dicen 'corten', tienes un par de minutos mientras preparan la siguiente toma. En ese tiempo, sueles sentarte, repasar tus líneas, charlar con tus compañeros o leer algo. Pero aquí había una mesa de blackjack a apenas cinco metros. Así que literalmente podían decir 'corten', recibir un par de notas, sentarme, jugar cinco o seis manos de blackjack y volver a la siguiente toma con 100 o 200 dólares ganados. Es genial. Recomiendo mucho rodar en sitios donde haya juego legal".

Pero, más allá de meterse en el bolsillo unas cuantas fichas de los casinos de Las Vegas, el actor ha aprendido dos enseñanzas vitales de lo más importantes: "Que las películas y las series son maravillosas e importantes, y que es muy agradable llevarse bien con la gente con la que trabajas". Por suerte, volveremos a disfrutar de su trabajo en una segunda temporada de 'The Studio' que ya está en el horno en Apple TV+.

