'The Apothecary Diaries' confirma su temporada 3 y toma nota de 'Spy x Family' con planes muy prometedores para el futuro del anime

Hace unos meses nos tocó despedirnos de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), que poco a poco se fue posicionando como uno de los mejores animes que hemos visto este 2025 con su segunda temporada.

El anuncio de la secuela no tardó demasiado en llegar, aunque sus responsables nos han tenido en vilo unos cuantos meses sobre el futuro del anime.

Queda mucha boticaria por delante

Porque la verdad es que nos hemos llevado algún sustito de por medio con la posible cancelación del manga por los problemas legales de su dibujante, pero parece que 'Los diarios de la boticaria' está a salvo. El manga continúa siendo una de las obras más vendidas de Japón y ahora sabemos que la tercera temporada del anime está en marcha.

La tercera temporada de 'Los diarios de la boticaria' volverá a ser una tanda larga, de unos 24 episodios divididos en dos partes. Desde las redes sociales del anime se ha confirmado que la primera llegará en octubre de 2026 y la segunda mitad en abril de 2027, con el estudio tomándose una breve pausa entremedias. Akinori Fudesaka, director de la segunda temporada, regresará para hacerse cargo de la dirección de los nuevos episodios.

Así que 'Los diarios de la boticaria' continuará adaptando las novelas ligeras, con Jinshi y Maomao viajando a los pueblos del norte para investigar una serie de conflictos que se han estado fraguando en los últimos meses. Pero eso no es todo, el anime ha tomado nota de otras series del momento como 'Spy x Family' y para dar algo de respiro a la serie (y capitalizar su éxito) también tiene una película en marcha.

No se ha desvelado todavía la trama, pero sí que será una historia original directa para cines que se podrá ver de manera independiente. Vamos, un poco en la línea de 'Código: Blanco', que se puede ver entre temporadas de 'Spy x Family' sin que afecte demasiado a la trama general del anime.

Norihiro Naganuma, director y guionista principal de la primera temporada, se encargará de la dirección de la película y Natsu Hyuuga, la creadora de 'Los diarios de la boticaria', se encargará del guión, así que se han puesto a dos pesos pesados al frente del proyecto.

Ahora nos queda esperar a que poco a poco vayan llegando más novedades a lo largo de los próximos meses, pero 'Los diarios de la boticaria' tiene un futuro muy brillante por delante.

