Cancelados, otra vez: los MTV Movie & TV Awards no se entregarán este año (y las razones no están muy claras del todo)

El Festival de Cannes se está robando toda la atención de los fanáticos del cine y sabedores del séptimo arte, sin embargo, si de premios se trata, no podemos dejar de lado el hecho de que, cuando de premiaciones se trata, ninguna parece ser tan accidentada como los MTV Movie & TV Awards que, por segundo año consecutivo se han puesto en pausa.

Las razones por las que dicha premiación no se celebrará este año no están nada claras, según comenta el portal de noticias TMZ, la celebración simplemente dejó de planearse para este 2024, pero regresará en un formato renovado para el próximo 2025.

La ceremonia que premiaba a los grandes momentos de la cultura pop en la televisión y en el cine, como el mejor villano y el mejor beso, este año simplemente no se llevará a cabo, y el porqué de esta decisión no está definido del todo: algunos creen que, como pasó con shows anteriores de la misma cadena de televisión, ésta no estaba lista para cargar con la presión de la celebración de unos premios que, en su edición pasada para el mundo de la música, no pudo con la presión del conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia y se vieron obligados a cancelar.

Otros más afirman que tuvo mucho que ver la huelga SAG-AFTRA porque, al verse retrasados un montón de proyectos para el cine, no había mucho de donde elegir para la premiación, aunque claro, esto nos deja un claro indicador de que las plataformas son cada vez más populares que el cine cuando de consumir entretenimiento se refiere.

¿Tienen futuro los premios de MTV?

Desde su primera edición en 1992, estos premios han sido toda una referencia de cómo la influencia de la cultura pop ha dado forma a un segmento de la industria del cine que ha puesto atención en cintas que ahora son los más exitosos títulos en taquilla, dándole foco a cintas de súper héroes y comedias; además, fueron los precursores del debate del sexismo en las nominaciones, al otorgarle a Emma Watson el primer premio a la mejor actuación de género neutro en 2017.

A pesar de ser un gancho para las generaciones jóvenes, lo cierto es que la calidad de sus producciones ha dejado mucho qué desear, y es que, más allá del legendario twerk de Miley Cyrus, las decisiones como deshacerse por completo de las audiencias en vivo y tropiezos como quedarse sin presentadora unos días antes de la gala, hicieron que muchos se preguntaran si, en verdad, vale la pena seguir produciendo este tipo de eventos.

