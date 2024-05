"Nunca me he sentido tan sola como haciendo Furiosa". Anya Taylor-Joy tiene 30 líneas de diálogo en la nueva Mad Max y luchó durante meses con su director para cambiarlo

Mentiría si dijese que 'Furiosa: De la saga Mad Max' no es una de las películas que más espero este curso cinematográfico 2024. El listón después de la gloriosa 'Furia en la carretera' está muy, pero que muy alto, pero las primeras opiniones sobre esta precuela y los comentarios que llegan tras su puesta de largo en Cannes apunta a otro espectáculo digno del Valhalla firmado por un George Miller por el que parecen no pasar los años.

Anya Taylor con un poco menos de Joy

Uno de los puntos en común que comparte 'Furiosa' con su predecesora inmediata es la economía en el uso de la palabra hablada. Tras dar un puñado de frases a Tom Hardy en la cinta de 2015, Miller confirmó en The Telegraph que Anya Taylor-Joy, protagonista de la película, sólo tiene unas 30 líneas de diálogo en sus 150 minutos de metraje.

Esta situación no fue plato de buen gusto para Joy, que en una entrevista con The New York Times ha afirmado que pasó "meses" sin hablar rodando el largometraje. “Nunca me he sentido más sola que haciendo esa película. No quiero profundizar mucho, pero todo lo que pensé que iba a ser fácil resultó ser difícil”, afirmó la actriz que, cuando se le preguntó por detalles sobre las principales dificultades, se limitó a contestar un escueto "Siguiente pregunta, lo siento. Háblame en 20 años. Háblame en 20 años”.

A pesar de la imposición en lo que respecta al uso del diálogo y la contención de la interpretación de Joy, la intérprete estaba convencida de que Furiosa, su personaje, necesitaba un momento de catarsis en el que estallase y expresase sus emociones a pleno pulmón; algo que contrastaba radicalmente con la visión de Miller.

“Quiero decir que amo a George al 100% y si vas a hacer algo como esto, quieres estar en manos de alguien como George Miller. Pero él tenía una idea muy, muy estricta de cómo era la cara de guerra de Furiosa, y eso solo me permitía usar mis ojos durante una gran parte de la película. Era mucho de ‘boca cerrada, sin emoción, habla con los ojos.’ Eso es todo, eso es lo que tienes. Soy una defensora muy fuerte de la furia femenina”.

El pulso con el director, tras una ardua batalla, se tradujo en éxito para Taylor-Joy.

“Somos animales, y hay un punto en el que alguien simplemente estalla. Hay un grito en esa película, y no estoy bromeando cuando te digo que luché por ese grito durante tres meses. Con George, es un juego a largo plazo".

Para ser testigos ese grito sólo tenemos que esperar poco más de una semana, ya que 'Furiosa: De la saga Mad Max' llegará a nuestras salas de cine el próximo 24 de mayo.

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia

En Espinof | Las 6 mejores películas en Amazon Prime Video de 2024