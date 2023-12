El tráiler de 'Furiosa' crea una enorme división entre los fans de 'Mad Max'. ¿Demasiado CGI o un recuerdo adulterado del éxito de George Miller?

El recuerdo de 'Mad Max: Furia en la carretera' solo crece con los años. Estrenada en 2015, recibiendo todo tipo de alabanzas de crítica y público, fue coronada como la mejor película de su década en un buen puñado de páginas especializadas. La expectación por 'Furiosa', su precuela, era muy grande, pero su primer tráiler quizá no haya convencido a todos por igual, o al menos no a todos los que apreciaron el flamante regreso de George Miller al cine de acción.

Uno de los mayores valores de la cuarta película de la saga que interpretó Mel Gibson en su día para ceder el testigo a Tom Hardy fue que la mayoría de elementos de acción de su parte central, una gran persecución de ida y vuelta, estaban realizados en frente de la pantalla, dando la impresión de que todo lo que se veía dentro del plano era más físico, más tangible y real. Un valor que en 2015 estaba en plena desaparición, y que la técnica volume no ha hecho sino empeorar.

El cine de pantallas verdes y creaciones completamente de CGI ha ido tomando el control en Hollywood y ha conseguido que películas como ‘The Creator’, que utilizan muchos emplazamientos reales y diseñan los efectos ajustándose a ellos, hayan marcado diferencias frente a las críticas recibidas por la nueva ‘Indiana Jones’ y toda la última fase de Marvel, en donde la integración de los efectos está muy por debajo de sus propios estándares. Por ello, la marca ‘Mad Max’ es hoy un recordatorio de lo que pudo ser el cine a partir de 2015 y no ha logrado ser.

Miller, tenemos un problema

Por ello es fácil explicar que la publicación del tráiler de ‘Furiosa’ haya tenido reacciones encontradas. Las primeras reacciones eran una esperable consecución de las sensaciones de la película anterior, pero mirando por encima las respuestas en youtube salta a la vista la cantidad de comentarios que incluyen la palabra “bad CGI”. Hay algo en sus imágenes que dan un aspecto mucho más plástico. Demasiado artificial. Lo que parecía real en ‘Furia en la carretera’ ahora se siente muy digital.

Comentarios como "Esto parece una película de Marvel", "Las IA están superando a las productoras en la construcción de mundos CGI y gráficos", "Demasiado nítido", "Una secuela de Máquinas Mortales", "Parece una serie del canal tv broadcast", "Decepcionante", "Esto parece una escena de un videojuego", "What a shame, what a lovely shame", "Parece como cuando vi los 48 fps de El Hobbit y los orcos digitales tras El Señor de los anillos", no tardaron en llenar redes y plataformas de vídeo.

Otros dudaban de por qué mucha gente no se daba cuenta de lo extraños que se ven muchos de los planos. Se nota claramente el trabajo del mismo cineasta pero también lleno de momentos con iluminación forzada en set integrados junto a otros, con la sensación de que se ha aumentado la prominencia del CGI en una secuela de una película muy querida por su uso restringido del CGI. Por supuesto, pronto salieron los defensores del tráiler y empezaron incluso las descalificaciones hacia esas primeras personas que rascaron bajo la imagen.

Mad Max 4 ¿Una película digital?

Algunas de esas defensas de ‘Furiosa’ achacaban a que se ha pasado por alto la cantidad de modificación digital y planos alterados que hay en ‘Furia en la carretera’, y es que tanto algunos making of como el propio Miller en entrevistas revelaron que en realidad tenía un montón de VFX, haciendo principal hincapié en la escena de la tormenta de arena que es, efectivamente, en donde más se notaba la injerencia digital.

Otra defensa del tráiler es los efectos visuales de Furiosa están inacabados, que en los avances no están las cosas terminadas y que falta mucho tiempo. Aunque esta defensa es bastante dudosa, porque rara vez algo acaba luciendo mucho mejor en el producto final, incluso las promesas en ‘Abogada Hulka’ acabaron diluyéndose en el segundo episodio. Lo cierto es que comparar el primer tráiler de ‘furia en la carretera’ y ‘Furiosa’ deja pocas dudas. La mayoría de tomas de acrobacias sabemos que fueron realizadas de verdad, incluso si están mejoradas con efectos.

La diferencia entre coches corriendo retocados y tomas que son casi en su totalidad VFX salta a la vista, en el uso de iluminación de plató en personajes que luego se integran en fondos, en las texturas y en la fotografía. La supuesta conspiración contra George Miller, ni es una cruzada contra el CGI ni está urdida para generar controversia.

La realidad es que habrán pasado 9 años desde el estreno y de momento tenemos algo que salta a la vista. Una de las grandes diferencias es que en 2015 no había tecnología volume. Luego, no está el mismo director de fotografía. Para acabar, la gente ha visto suficientes veces ‘Furia en la carretera’ como para no notar diferencias.

Las expectativas irreales que despierta una obra maestra

‘Mad Max 4’ fue rodada en un desierto árido de Namibia. Hay muchas mejoras digitales, pero las localizaciones realmente están ahí y las acrobacias están sucediendo de verdad, con alguna extensión de paisaje de pantalla verde. ‘Furiosa’ se ha rodado en la zona rural de Nueva Gales del Sur, Australia, durante una temporada de lluvias torrenciales. Son paisajes diferentes, por lo que es normal que hayan tenido más apoyo digital y es lo que parece en la muestra publicada.

El CGI de ‘Furia en la carretera’ se usó sobre todo para composición y momentos adicionales de peligro, efectos de la explosión etc… en este caso, muchos vehículos parecen totalmente creados por ordenador, el movimiento y la animación parecen ingrávidos, el fuego y las chispas se notan ireales. Incluso si esto no fuera un problema, los efectos visuales no se ven tan bien como en 2015 y asustan por el parecido a los delirios de creación 3D que acabó con Peter Jackson.

Nada de esto significa que ‘Furiosa’ no vaya a ser una gran película de acción, pero el debate es estéril, la única realidad es que la sensación de que Hollywood ha fagocitado una de sus creaciones más milagrosas está en el ambiente y, como casi todas las películas de los últimos 8 años, ‘Furiosa’ se juzgará según la vara de medir de un prodigio que todavía no ha sido ni vuelto a rozar en las salas de cine, de una manera u otra, es injusto volver a exigir a cualquier película parecerse a esa obra de arte llamada ‘Mad Max: furia en la carretera’.

