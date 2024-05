'X-Men 97' ya es la tercera serie más vista de todo Disney Plus en 2024 y la serie de animación más exitosa de la plataforma

Igual no las teníamos todas con nosotros cuando se anunció 'X-Men '97' por primera vez, pero la nueva serie animada de Marvel ha cerrado bocas y ha resultado ser una de las mejores series de estrenadas este año que podemos encontrar en la plataforma.

Por si fuera poco, ya se ha colado entre las más vistas de todo Disney+, compitiendo con algunos de los mayores estrenos del año.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

La reina de la animación

Según Variety, 'X-Men '97' es la tercera serie más vista en Disney+ en 2024, superada en primer lugar por 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' y en segundo por 'Echo'. Los dioses griegos de Disney+ suponen un 23,3% de las visualizaciones de la plataforma, mientras que 'Echo' se queda en un 11,8% y los mutantes en un 6,8%.

Así de entrada pueden parecer cifras bajas. Pero hay que recordar que con toda la cantidad de series disponibles en la plataforma, cada una de estas tres acumulan un porcentaje importante por sí mismas... Aunque desde luego la gran ganadora del año ha sido 'Percy Jackson'.

Además, 'X-Men '97' es la serie de animación original más vista de la plataforma (no, no nos hemos olvidado de 'Bluey', pero esta no es una serie original sino licenciada). Aunque la tercera temporada de 'La remesa mala' de Star Wars le sigue de cerca con un 6,3%.

Estos son números muy buenos para la serie animada de Marvel. Era una gran apuesta, y en Disney+ les ha salido bien confiar en ella. Por ahora 'X-Men '97' ya tiene otras dos temporadas en marcha y el capítulo más reciente nos ha dejado alguna pista de lo que está por llegar, así que como mantengan estas cifras de público es muy posible que sigan llegando renovaciones.

