Nicola Coughlan exigió estar "muy desnuda" en una escena de la temporada 3 de 'Los Bridgerton': "Lo sentí como el mayor 'jódete' a toda la conversación sobre mi cuerpo"

El estreno de la temporada 3 de 'Los Bridgerton' va a estar acompañado de infinidad de noticias y comentarios sobre los nuevos episodios de una de las series más vistas de Netflix, Yo ahora he encontrado unas declaraciones que me han llamado mucho la atención, pues la actriz Nicola Coughlan exigió estar muy desnuda en una escena de la serie.

"Me sentí guapa en ese momento"

La actriz que da vida a Penelope en esta adaptación de las novelas de Julia Quinn ha sufrido más de una campaña de body shaming por su peso y vio aquí la oportunidad tanto de desquitarse con esas personas como de fortalecer su autoestima. Esto comenta al respecto en Stylist:

Hay una escena en la que estoy muy desnuda ante la cámara, y esa fue mi idea, mi elección. Lo sentí como el mayor 'jódete' a toda la conversación sobre mi cuerpo; fue increíblemente fortalecedor. Me sentí guapa en ese momento y pensé: 'Cuando tenga 80 años, quiero recordar esto y acordarme de lo buena que estaba'

Coughlan trabajó de forma muy cercana con Lizzy Talbot, la coordinadora de intimidad de 'Los Bridgerton', a la hora de dar forma a esas escenas más íntimas, pero al final todo fue como la seda con Luke Newton: "Al final del día, los dos estábamos tumbados bajo una manta, sin ropa, simplemente relajándonos. Nos dijimos: Por eso lo hacen los nudistas".

Los que tengáis curiosidad por la escena en cuestión, os aviso de que tendréis que esperar hasta el estreno de la Parte 2 el próximo 13 de junio, ya que no hay ni rastro de la misma en los cuatro episodios que ha estrenado hoy Netflix. Otro motivo para que me hayan sorprendido estas declaraciones, pues no deja de ser un poco spoiler...

En lo referente al aluvión de comentarios online que recibió en su momento sobre su peso, Coughlan ha señalado en The Irish Times que "lo único que me importa es el trabajo. Los cuerpos cambian, si adelgazo o engordo o hago cualquier cosa no es asunto de nadie, lo único que me importa es hacer una buena actuación y que me juzguen por ello".