'A la mierda el 2020': el creador de 'Black Mirror' se burla de un año horrible en Netflix con una inofensiva gamberrada

Muchos conocen principalmente a Charlie Brooker por ser el creador de 'Black Mirror', una variante moderna de la mítica 'The Twilight Zone' cuyo interés fue decreciendo a medida que sumaba temporadas. Por ello, yo no lamenté demasiado que el propio Brooker comentase hace unos meses que no estaba trabajando en una nueva tanda de episodios porque el mundo ya estaba siendo demasiado oscuro en este 2020.

Sin embargo, Brooker no ha estado procrastinando durante estos meses, ya que ha estado varios meses trabajando en 'A la mierda el 2020', un falso documental para Netflix en el que resume a su manera los principales eventos de un año marcado, entre otras cosas, por la pandemia de coronavirus. Por desgracia, es un especial en el que no abunda mucho el ingenio al recurrir a menudo a la broma fácil.

A medio gas

Lo cierto es que Brooker ya había realizado especiales similares entre 2013 y 2016 dentro de su programa 'Charlie Brooker's Weekly Wipe', realizando otro centrado en el coronavirus este mismo 2020. Quizá de ahí que el peso de la pandemia dentro de 'A la mierda el 2020' sea algo menor al esperado, dando la sensación de que Brooker y el equipo de guionistas tiene más interés en burlarse de Donald Trump y Boris Johnson que cualquier otra cosa.

No negaré que algunas de las puyas contra esos dos dirigentes políticos tienen su gracia, pero tampoco voy a dejar de contar que no hay una gran elaboración detrás de las mismas y que en programas como 'Last Week Tonight with John Oliver' hemos asistido con regularidad a una sátira política mucho más satisfactoria. Es como si 'A la mierda el 2020' se contentase con hacer las gracias más obvias, no necesariamente mejores de las que podrías leer de un comentarista aleatorio en twitter.

Lo que no tiene el resto es acceso a esta enorme cantidad de rostros conocidos sobre la que apoyar lo que no deja de ser una gamberrada inofensiva. Son ellos los que consiguen que el humor de 'A la mierda el 2020' sea más divertido de lo que serían esas bromas sobre el papel. Es cierto que así se anula cualquier ilusión de estar viendo un documental, pero es un sacrificio acertado para que su ajustado metraje nunca resulte pesado.

Y es que su reparto aporta una mayor convicción a lo que nos está contando, ya sea acercándose a esos aliados de Trump negando cualquier cosa que afectase a sus intereses o a esa gente que se creía cualquier teoría de la conspiración que fuese surgiendo alrededor de la pandemia. Ahí 'A la mierda el 2020' también resulta algo obvio, pero se nota que su reparto está disfrutando con sus personajes pero sin abrazar de forma abierta lo disparatado, siendo básico ese equilibrio para que la cosa no se venga abajo.

Más allá de eso, se agradece que vaya saltando de tema en tema con cierta fluidez, pero en ningún caso está especialmente acertado, resultando curioso que tanto aquellos temas para los que contaron con menos tiempo para desarrollarlos como aquellos con más margen parar tener más punch acaban estando a un nivel similar. ¿Será que se han conformado con reírse de las cosas pero sin llegar a criticar nada o pronunciarse más allá de lo evidente?

En resumidas cuentas

Este año tan horrible se merecía algo con más chispa e ingenio que 'A la mierda el 2020', donde Brooker parece conformarse con una gamberrada inofensiva en la que lo único que destaca es la entrega de sus protagonistas. Y es que hacía falta más mala uva desde el guion para llegar a destacar y no acabar siendo una oportunidad perdida cuando la realidad le había dado un material de primera sobre el que construir esta perezosa sátira política.