El creador de 'Black Mirror' no trabaja en la temporada 6 de la serie de Netflix porque cree que el mundo ya es demasiado oscuro

Ha pasado ya casi un año desde el estreno de la quinta temporada de 'Black Mirror' y seguíamos sin noticias de la famosa serie de Netflix creada por Charlie Brooker. La espera ha llegado a su fin, pero mucho me temo que no traigo malas noticias, ya que el propio Brooker ha confesado que no está trabajando en ella.

Las palabras de Brooker

Ha sido en una entrevista concedida a Radio Times donde le han preguntado por la sexta temporada de 'Black Mirror' y él ha realizado las siguientes declaraciones al respecto:

He estado ocupado haciendo cosas. No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no. Por el momento, no sé qué aguante habría para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso. Tengo ganas de revisitar mi set de cómics, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír.

Vamos, que podemos ir olvidándonos de nuevos episodios de 'Black Mirror' mientras el mundo siga hecho una mierda. Ahora toca cosa más ligeras y divertidas en lugar de oscuras distopías tecnológicas. Tampoco le culpo, y a demás a la serie también le va a venir bien tomarse un bien para regresar con energías renovadas.

En el caso de que sí tengáis apetito para una propuesta similar, os recomendaría dar una oportunidad a la serie británica 'Inside No. 9', donde además también hay episodios más divertidos, aunque sea echando mano del humor negro.