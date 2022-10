"No es tan buena como esperaba". Laurence Fishburne critica 'Matrix Resurrections' y afirma que no echó de menos regresar como Morfeo

Uno de los grandes ausentes de 'Matrix Resurrections' fue Laurence Fishburne, ya que el actor que dio vida a Morfeo en las tres primeras entregas de la saga de ciencia ficción no retomó su papel en la cuarta. En esa ocasión fue Yahya Abdul-Mateen II quien dio vida a una nueva iteración del personaje. Ahora Fishburne ha roto su silencio para dar su opinión sobre la película dirigida por Lana Wachowski.

El veredicto de Fishburne

Fishburne se encontraba en la alfombra roja de presentación de 'La escuela del bien y del mal', la gran intentona de Netflix por conseguir una franquicia al estilo de 'Harry Potter', donde fue preguntado por un reportero de Variety sobre si había visto 'Matrix Resurrections'. Tras admitir que sí, el actor expresó así su opinión:

No es tan mala como pensaba que iba a ser y tampoco es tan buena como esperaba que fuese. Pero creo que Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves realmente hicieron lo suyo y eso es lo que pienso.

Fishburne también confesó que no echó de menos participar en la película, para la cual en ningún momento le llegaron a ofrecer la posibilidad de hacerlo, tal y como él mismo aclaró hace dos años. Ahora habrá que ver si estas declaraciones suyas llevan a que alguien más implicado en la franquicia comente algo al respecto. Por mi parte, me encantaría conocer la opinión de Hugo Weaving, que inicialmente iba a regresar como el Agente Smith pero al final no pudo hacerlo por una cuestión de agenda.

Lo que sí está claro es que al público en general no le interesó demasiado 'Matrix Resurrections', pues apenas recaudó 157 millones de dólares cuando había costado 190. Y sí, se estrenó en HBO Max de forma simultánea, pero también lo hicieron otros títulos como 'Dune' o 'Godzilla vs Kong', y ambos ingresaron mucho más en taquilla.

