La nueva película película de 'Boku no Hero Academia' confirma a All Might como el villano definitivo con un tráiler explosivo

Este año Boku no Hero Academia' ha venido con doblete. Porque la séptima temporada del anime arrancó en mayo y para el próximo 2 de agosto se estrena en Japón 'Boku No Hero Academia: You're Next', la cuarta película de la franquicia.

Esta nueva película para cines promete ser algo más oscura que las anteriores y recupera elementos que Kohei Horikoshi descartó en su momento para el manga. Aunque quizás uno de los puntos más interesantes de 'You're Next' es que tendremos a un All Might malvado como villano principal.

El All Might que no queremos

'Boku No Hero Academia: You're Next' ya nos había dejado varios vistazos con muy buena pinta, pero ahora que el estreno está cada vez más cerca ha revelado un tráiler mucho más enfocado a la acción con Midoriya, Bakugo y Todoroki luciendo sus poderes que da gusto.

Todavía quedan muchos detalles por confirmar sobre la trama de 'Boku No Hero Academia: You're Next', aunque sí que se sabe que ocurrirá durante la continuidad de la séptima temporada y que (al igual que el resto de películas) no será canon. Más que nada porque no hay un momento concreto en la que ubicar los eventos de la película sin reventar la continuidad de la serie de anime.

Lo que sí sabemos es que la película gira alrededor de un nuevo villano que se toma de manera personal el desafío que plantea All Might a Midoriya para que siga sus pasos como héroes. Y aunque tiene su mismo aspecto, este nuevo villano es todo lo contrario a All Might y lo que el legendario superhéroe simboliza.

Todavía no hay fecha de estreno para España. Pero teniendo en cuenta que los estrenos de grandes franquicias cada vez tardan menos en llegarnos, es posible que quizás podamos esperar el estreno de 'Boku No Hero Academia: You're Next' para finales de año.

En Espinof | Las 10 mejores series de 2024... hasta ahora

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos