'Boku no Hero Academia' tiene doblete este año. La temporada 7 llega ya mismo, y la nueva película luce a su propio "Goku Black" en un prometedor tráiler

La séptima temporada de 'Boku no Hero Academia' llega en apenas un mes, aunque mientras tanto tendremos un pequeño resumen para refrescarnos los eventos de la anterior temporada. Eso sí, no es lo único del anime que tenemos por delante, porque este verano se estrena 'Boku no Hero Academia: You're Next', la cuarta película del anime.

El lado oscuro del mayor héroe

Ya hemos podido ver algunos vistazos de la nueva película de 'Boku no Hero Academia', pero el nuevo tráiler nos deja el mejor adelanto hasta la fecha con el que será el gran villano de la cinta: Dark Might.

Anteriormente se había confirmado que 'Boku no Hero Academia: You're Next' incluiría a un nuevo antagonista que se toma de manera personal el desafío de All Might, aunque convirtiéndose en una especie de reflejo oscuro. Eso es precisamente lo que parece ser Dark Might, que sigue siendo calcado a All Might pero con una personalidad mucho más oscura... Vamos, que ahora 'Boku no Hero Academia' tiene a su propio "Goku Black" para hacérselo pasar mal a los protagonistas.

En Japón, se podrá ver 'Boku no Hero Academia: You're Next' en cines a partir del próximo 2 de agosto. Se espera que para entonces se haya terminado de emitir la séptima temporada del anime, y aunque todavía no se ha confirmado en qué punto de la cronología se ambienta la nueva película todo apunta a que ocurriría entre la sexta y séptima temporadas.

¿Y respecto al estreno internacional? Pues todavía no hay nada confirmado sobre el estreno en España. Las películas de 'Boku no Hero Academia' han ido llegando bastante consistentemente a nuestros cines, aunque con algo de retraso. Así que quizás podamos esperar 'Boku no Hero Academia: You're Next' para finales de 2024 como muy pronto, aunque habrá qué esperar a ver qué dicen las distribuidoras.

