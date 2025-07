'El viaje de Chihiro' es la gran obra maestra de Hayao Miyazaki, pero no es la película favorita de los fans japoneses de Studio Ghibli

No se puede negar que 'El viaje de Chihiro' es una de las grandes joyas del cine, e incluso se ha colado en la lista de las cien mejores películas del siglo XXI según la lista de The New York Times. El clásico de Hayao Miyazaki es una de sus mejores creaciones, pero para los fans japoneses hay otra película de Studio Ghibli que la supera.

Todo queda en familia

Aunque tampoco hay que irse muy lejos y todo queda en familia con 'La princesa Mononoke', un cuento que también tira de folclore japonés pero con un enfoque mucho más oscuro y truculento criticando el impacto de la humanidad en la naturaleza.

Porque mientras 'El viaje de Chihiro' es a menudo más laureada a nivel internacional, en Japón 'La princesa Mononoke' es la película de Miyazaki que mejor ha calado entre la sociedad. Parte de su éxito se debe a la manera en la que refleja la cultura y la historia japonesa, ya que se ambienta en el periodo Muromachi y, a pesar de sus elementos sobrenaturales y de fantasía, continúa siendo un fiel reflejo de este momento cultural tirando de muchísimo costumbrismo.

Para los espectadores japoneses, 'La princesa Mononoke' es una oda a una era pasada de su país. Porque aunque nos movemos en un entorno de fantasía, Miyazaki muestra perfectamente los choques de la sociedad japonesa y sus contrastes: la propia identidad cultural, los sacrificios en pos de la industrialización, o el abandono de las tradiciones.

"[La princesa Mononoke] enfatiza la pérdida, incluso la privilegia (...) La obra de Miyazaki lidia con la pérdida de un Japón que existía antes del sistema patriarcal. Un Japón en el que la naturaleza, en lugar de las personas, gobernaba. En cierto modo, se puede caracterizar la película como una violenta, e incluso apocalíptica, elegía por un Japón desaparecido, pero que al mismo tiempo ofrece una alternativa heterogénea, una visión centrada en las mujeres de la identidad de Japón para el futuro", escribió Susan Napier, profesora de literatura y cine japoneses en 'Anime from Akira to Princess Mononoke.

A pesar de que 'La princesa Mononoke' va camino de la treintena, sigue levantando debates y fascinando a expertos y académicos por su retrato de la cultura e historia japonesa, siendo la base de numerosos estudios y reflexiones por parte de especialistas. Y es que gracias a la película de Miyazaki se empezó a tomar en serio el anime como un medio apto para debates académicos.

"Un cambio significativo que causó 'La princesa Mononoke' fue que permitió que el anime se convirtiera en objeto de discusión crítica y academia dentro de la tribuna de debate japonesa", escribió el autor Shiro Yoshioka en su libro 'Princess Mononoke: A Game Changer for Hayao Miyazaki'.

Lo cierto es que el éxito de Chihiro no habría sido jamás posible si San no hubiera existido. Miyazaki trabajó durante años en 'La princesa Mononoke' y en su momento fue la película más cara de todo Studio Ghibli, e incluso se necesitaron cinco directores de animación diferentes para poder hacer frente a la magnitud del proyecto. Pero la apuesta les salió redonda y 'La princesa Mononoke' se convirtió en la película más taquillera de Japón en su momento.

También fue la primera película de Studio Ghibli que se estrenó por todo lo alto a nivel internacional y se ganó el favor de crítica y público, acumulando numerosas nominaciones y galardones por el camino.

Todavía hoy continúa siendo una de las grandes obras maestras de Miyazaki, y que por mucho que pase el tiempo continúa dando de qué hablar y no deja indiferente. Quizás no sea la favorita de todo el mundo, pero no se puede decir que no te revuelve algo por dentro cada vez que la ves... Y eso es algo muy complicado de lograr.

En Espinof | Hayao Miyazaki trabajó en estas fantásticas 4 series de anime antes de fundar Studio Ghibli, y se pueden ver al completo en streaming

En Espinof | 13 películas de animación que ver (al menos) una vez en la vida y que están disponibles en streaming