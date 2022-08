"Ahora estoy incluso más orgulloso": Rian Johnson defiende 'Los últimos jedi' de las críticas y argumenta su decisión más polémica

Rian Johnson intentó revolucionar 'Star wars', pero no se dio cuenta de que era una saga para la que nadie quería una revolución. El Episodio VIII ha pasado a la historia como el más polémico de la saga y no hay vez que se mente entre fans que no acabe o bien con batalla campal, o bien con un desprecio algo injustificado. Sin embargo, hay una persona que sigue defendiendo 'Los últimos jedi' hasta las últimas consecuencias: el mismísimo Rian Johnson.

Luke, ese mito

En una entrevista concedida a la revista Empire, Johnson afirma que "cinco años después, estoy incluso más orgulloso. Cuando tuve que batear, le di fuerte a la bola". Tras 'El despertar de la fuerza', que fue muy criticada por ser demasiado continuista, Johnson trató de cuadrar el círculo mostrando respeto al mito de 'Star wars' pero, al mismo tiempo, cambiando las cosas por completo. Lo del respeto no lo digo yo, lo dice él mismo.

Creo que es imposible acercarse a 'Star Wars' sin pensar en ella como un mito con el que crecimos, y cómo ese mito, esa historia, se hizo grande en nosotros y nos tocó. Lo que intenté no era romperlo todo, sino ir al poder básico y fundamental del mito. Y al final espero que la película sea una afirmación del poder del mito de 'Star Wars' en nuestras vidas.

Según el director, las quejas (muy sonoras, muy pesadas) de los fans hacia la muerte de Luke Skywalker no invalidan su intento: en lugar de destruir el mito, hacerlo inmortal. "Las últimas imágenes de la película, para mí, no están deconstruyendo el mito de Luke Skywalker, lo están construyendo, y lo están abrazando. Son él desafiando la noción de 'Tirar el pasado' y abrazando lo que de verdad importa sobre su mito y lo que va a inspirar a la siguiente generación. Para mí, despojarme de él es un proceso para llegar a algo esencial que realmente importa".

Algo me dice que no muchos fans están de acuerdo con la teoría de Johnson, aunque es posible que, como le ocurrió a la trilogía de precuelas, para cuando llegue la próxima tanda de películas hayan aceptado vivir en armonía con la existencia de 'Los últimos jedi'. O, por lo menos, no quejarse de ella todo el rato en Internet. Eso también vale.