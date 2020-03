'Fast and Furious 9' también retrasa su estreno por el coronavirus ¡hasta 2021!

'Fast and Furious 9' también. Pese a las pocas ganas de su estrella, Vin Diesel, de retrasarla, la nueva entrega de la longeva saga tunera se une a la **larga lista de películas que han visto aplazado su estreno** en cines, debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. Este caso es especialmente llamativo puesto que su debut en cines se ha retrasado nada menos que hasta abril de 2021, exactamente un año después de lo previsto.

Vacuna contra el virus de la taquilla

En España estaba previsto un estreno el 22 de mayo y mientras Hollywood se tambalea por el efecto dominó del Coronavirus, la industria se ve amenazada por el temor y la precaución en las reuniones en áreas concurridas. Los cines se ven afectados y los estudios están repensando sus horarios de estreno. Después de que 'Un lugar tranquilo 2' (A Quiet Place Part II, 2020) anunciara que retrasaría su estreno, Universal siguió con 'Fast and Furious 9' hasta esperar la regulación en este nuevo mercado de locura.

Fue 'Sin tiempo para morir' (No Time to Die, 2020) de James Bond la que le vio las orejas al lobo y fue la primera pieza del éxodo masivo de la temporada de cine de primavera. Está es la nota enviada a los medios y fans por el equipo de 'Fast and Furious 9':

"Para nuestra familia de fans de Fast en todas partes, Sentimos todo el amor y la anticipación que tiene para el próximo capítulo de nuestra saga. Por eso es especialmente difícil hacerle saber que tenemos que cambiar la fecha de lanzamiento de la película. Está claro que no será posible que todos nuestros fans de todo el mundo vean la película este mes de mayo. Movemos la fecha de lanzamiento global a abril de 2021, con América del Norte abriendo el 2 de abril. Si bien sabemos que hay una decepción en tener que esperar un poco más, este movimiento se hace con la seguridad de todos como nuestra principal consideración. El cambio permitirá a toda nuestra familia global experimentar juntos nuestro nuevo capítulo. Nos vemos la próxima primavera. Mucho amor, Tu familia Fast."

Si bien esta es la decisión más obvia y segura que se debe tomar a la luz de la propagación del Coronavirus y la incertidumbre que se arremolina en torno a una pandemia mundial, es imposible no reflexionar sobre el impacto significativo que esto está teniendo en la industria del cine. En eso, no van quedando muchas películas sobre las que charlar, ya que varias se siguen cayendo del calendario de estreno de Hollywood.

'Mulan', por el momento, sigue aapuntando hacia un estreno. Pero con'F9' junto a 'Un lugar tranquilo II' de John Krasinski y el último 007, surge la cuestión de cuántos más importantes caerán antes de que esto termine. 'Viuda Negra' (Black Widow, 2020) de Marvel Studios suena a que probablemente tendrá que ajustar sus planes de lanzamiento, ya que también necesita un impulso global, queda saber que pasará con películas más pequeñas como 'Los nuevos mutantes' que quizá se vean más afectadas o por el contrario beneficiadas por la retirada de los gigantes del terreno de juego.