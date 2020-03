'Sin tiempo para morir': la preocupación por el coronavirus retrasa el estreno de la nueva película de James Bond

James Bond huye del coronavirus. 'Sin tiempo para morir', la 25ª entrega de la popular franquicia de 007, debía llegar a los cines el próximo mes de abril pero hoy se ha anunciado que el estreno se retrasa siete meses, hasta noviembre. Los productores señalan que la decisión se debe a una deliberación sobre el mercado, sin concretar los motivos de forma oficial.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd