'Misión Imposible 7' suspende su rodaje en Italia por "la amenaza del coronavirus"

Italia se ha convertido en uno de los focos del temido coronavirus, algo que ha afectado la actividad en el norte del país a todos los niveles. La última prueba de ello la tenemos con la decisión de Paramount de suspender el rodaje de 'Misión Imposible 7' a modo de precaución.

Una ciudad paralizada

Estaba previsto que el rodaje de la película tuviera lugar durante tres semanas en la ciudad de Venecia, pero Paramount no ha querido correr riesgos y lo ha aplazado sin fecha prevista para retomarlo, lanzando además el siguiente comunicado:

A modo de precaución por la seguridad y bienestar de nuestro reparto y equipo y tras los esfuerzos del gobierno local de Venecia de detener las reuniones públicas en respuesta a la amenaza del coronavirus, vamos a alterar nuestro plan de producción para nuestro rodaje de tres semanas en Venecia, la primera etapa prevista de nuestro amplia trabajo de producción para 'Misión Imposible 7'. Durante esta pausa queremos estar al tanto de las preocupaciones de nuestro equipo y vamos a permitirles volver a casa hasta que la producción arranque. Seguimos monitoreando la situación y trabajando con las autoridades locales mientras evoluciona.

En cierta medida no les ha quedado otra que hacerlo, ya que incluso se ha cancelado el famoso Festival de Venecia para intentar evitar que el coronavirus de convierta en una pandemia. Lo que no está claro es que el rodaje de 'Misión Imposible 7' vaya a retomarse allí, porque no hay fecha para una solución y dudo que Paramount quiera aplazar el estreno de la película.

Por el momento, el estreno de 'Misión Imposible 7' está fijado para el 23 de julio de 2021, con el lanzamiento de la octava entrega previsto para el 5 de agosto de 2022. Christopher McQuarrie va a rodar ambas entregas de forma consecutiva, así que cualquier pequeño traspiés cuenta.

Vía | Variety