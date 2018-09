'Bond 25' vuelve a tener director: Cary Fukunaga se ocupará de la próxima aventura con Daniel Craig

Menuda sorpresa. Como en las películas, 007 parece en problemas, a punto de palmarla, pero sólo es un tropiezo, se levanta y lo resuelve todo. Un mes después de que Danny Boyle abandonara 'Bond 25' por "diferencias creativas" con Daniel Craig, el proyecto ya tiene nuevo director y es uno que nos entusiasma: Cary Joji Fukunaga.

En caso de que no te suene el nombre, Fukunaga es quien dirigió la estupenda versión de 'Jane Eyre' con esa maravillosa pareja Mia Wasikowska-Michael Fassbender, luego asombró al mundo con 'True Detective' (especialmente por aquel espectacular plano secuencia) y más tarde hizo 'Beasts Of No Nation', la cruda aunque irregular primera película original de Netflix. Intentó adaptar 'It' pero no se entendió con los productores (le sustituyó con éxito Andy Muschietti) y su último trabajo es la serie 'Maniac', que Netflix estrena mañana.

(en el vídeo de arriba puedes recordar el impresionante plano secuencia de 'True Detective')

Los productores de 007, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, realizaron estas breves declaraciones en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia: "Estamos encantados de trabajar con Cary. Su versatilidad e innovación le convierten en una excelente elección para nuestra próxima aventura de James Bond".

Evidentemente, con el cambio de cineasta había que retrasar el calendario (Daniel Craig tiene otra película entre manos). El rodaje de 'Bond 25', que se rumorea que es la última de Craig, se ha desplazado a marzo de 2019 y el estreno tendrá lugar el 14 de febrero de 2020, unos meses más tarde de lo que estaba previsto (octubre 2019).

Ahora que Cary Fukunaga está a bordo, falta por saber qué ocurre con el reparto. Recordemos que Danny Boyle eligió a Saïd Taghmaoui como villano pero el actor reveló que su continuidad dependería del nuevo realizador y el enfoque que quisiera darle a la historia. Las cosas no pintan bien para él porque hace poco se informó que los productores tiraron a la basura el guion de John Hodge que iba a rodar Boyle y volverán a contar con el dúo Neal Purvis y Robert Wade, guionistas de las últimas entregas de la saga.