El caos de 'Bond 25': el actor que Danny Boyle eligió como villano no sabe si estará en la película

La 25ª película de James Bond sigue atascada. Todo parecía resuelto a finales de mayo cuando ficharon a Danny Boyle pero, tres meses más tarde, el director abandonó el proyecto por las habituales "diferencias creativas". Al parecer, Boyle y la estrella de la saga, Daniel Craig, no se ponían de acuerdo sobre dos personajes clave: el villano y la "chica Bond".

El rodaje debía arrancar en diciembre y el estreno sigue fijado para octubre de 2019, no obstante, la producción se ha detenido a la espera de que llegue otro realizador. De hecho, Craig ha firmado para rodar 'Knives Out'. Otros actores, como Saïd Taghmaoui no tienen tan clara su situación. El actor ha revelado que Boyle le eligió para dar vida al nuevo enemigo de 007 pero ahora podría quedarse fuera. Sólo puede esperar:

"Se supone que estoy en la próxima de James Bond, interpretando al malo principal. Fui seleccionado por Danny Boyle y ahora acaba de abandonar el proyecto así que, por supuesto, hay alguna incertidumbre. No sabemos quién será el director, y ahora los productores no saben si van tirar por un malo de Rusia o de Oriente Medio. Literalmente, acabo de recibir un mensaje que dice: 'Si es de Oriente Medio, eres tú. Si es ruso, será otra persona'. Es la historia de mi vida. Siempre en esa línea entre algo que podría cambiar mi vida y algo que desaparece."

Said Taghmaoui en Perdidos (Lost)

Nacido en Francia de padres marroquíes, Said Taghmaoui acumula unos 70 trabajos en cine y televisión; le hemos podido ver en películas como 'En el punto de mira' ('Vantage Point'), 'G.I. Joe' ('G.I. Joe: The Rise of Cobra') o 'Wonder Woman', y en series como 'Perdidos' ('Lost') o 'Touch'.

Sus declaraciones proceden de una entrevista para The National donde afirma que le ofrecen muchos personajes de villanos cargados de clichés por su ascendencia marroquí, pero prefiere ganar menos dinero y ser menos famoso que aceptar ese tipo de papeles: