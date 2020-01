'Viuda Negra': nuevo y espectacular tráiler de la película de Marvel liderada por Scarlett Johansson

Cuando aún tenemos recientes las nominaciones a los Premios Óscar 2020, con la inesperada doble candidatura para Scarlett Johansson, nos llega un nuevo y espectacular tráiler de 'Viuda Negra' ('Black Widow'), con la actriz repitiendo su papel de superheroína. Teniendo en cuenta que solo ha pasado un mes desde que vimos el primer adelanto, parece que en Marvel y Disney no quedaron muy contentos con las reacciones y han querido probar otro vídeo.

Arranca la Fase Cuatro del Universo Marvel

Ya me diréis vuestra opinión. A mí el tráiler me convence, creo que vende un thriller emocionante y divertido, no espero más (ni menos) de un entretenimiento como 'Viuda negra'. En especial me produce mucha curiosidad ver junto a este reparto en esta clase de espectáculo; junto a Scarlett Johansson actúan Florence Pugh (también nominada al Óscar este año), David Harbour, Rachel Weisz y Ray Winstone, entre otros.

Se echa de menos a Jeremy Renner, cuyo personaje de Ojo de Halcón parece tener una relación especial con Natasha Romanoff, pero quizá haya algún cameo sorpresa (se rumorea que el Tony Stark de Robert Downey Jr. también podría aparecer). 'Viuda Negra' es el próximo estreno de Marvel Studios, llegará a los cines el 30 de abril (1 de mayo en Estados Unidos).

Por tanto, la película de la 'Viuda Negra' da comienzo a la Fase Cuatro del Universo Marvel; recordemos que la anterior etapa acabó con 'Spider-Man: Lejos de casa', un epílogo ligero tras la más densa y ambiciosa 'Vengadores: Endgame'. Cabe señalar que 'Viuda Negra' es la primera película de Marvel dirigida en solitario por una mujer, Cate Shortland ('Capitana Marvel' fue realizada por Anna Boden y Ryan Fleck).