Las dos películas recientes que han entusiasmado a Christopher Nolan y por qué no volverá a dirigir proyectos como 'Memento'

Es complicado no asociar el nombre de Christopher Nolan con la idea de producciones de enormes dimensiones y ambición tanto en lo conceptual como en lo logístico y presupuestario. Su filmografía está repleta de obras imposibles de la talla de 'Interstellar', 'Origen', 'Tenet' o la trilogía de 'El caballero oscuro', pero esto no quiere decir que el realizador no tenga un hueco en su corazón para títulos más modestos en términos económicos.

Nolan, el humilde

Sin ir más lejos, el británico inició su andanza como cineasta con títulos tan contenidos como 'Following' —que prácticamente no contó con presupuesto— y la fantástica 'Memento' —la película que le catapultó a la fama y aún la favorita de su filmografía para muchos—. Ahora ha colocado a 'Aftersun' y la extraordinaria 'Vidas pasadas' como dos de sus películas recientes favoritas, pero esto no significa que vaya a renunciar a los proyectos a gran escala bajo ningún concepto.

Durante una entrevista con la revista Time ha explicado el porqué, y este no es otro que aprovechar el momento y la oportunidad. Nolan se siente un privilegiado pudiendo manejar equipos y presupuestos de semejantes dimensiones, y cree tener cierta responsabilidad al disponer de estos recursos.

"Me siento atraído por trabajar a gran escala porque sé lo frágil que es la oportunidad de reunir esos recursos. Sé que hay tantos cineastas en el mundo que darían lo que fuera por tener los recursos que he reunido, y siento la responsabilidad de usarlos de la manera más productiva e interesante".

Independientemente de los millones de dólares que tenga a mano, Nolan sabe muy bien a qué tipo de proyecto se enfrenta. Sin ir más lejos pese a contar con 100 millones para dar forma a su fantástica 'Oppenheimer', no dudó en recortar un mes de rodaje para completar la fotografía principal en 60 días y así poder destinar más dinero a aspectos que consideraba determinantes, como el diseño de producción. Grande.

