Hace 14 años se estrenó uno de los mayores fracasos de Ryan Reynolds. Ahora esa película de ciencia ficción está arrasando en Netflix

Ryan Reynolds es uno de los actores más cotizados de Hollywood, algo que en buena medida se debe a que no ha dejado de sumar éxitos durante los últimos años. Sin embargo, hubo una época en la que parecía que su carrera podía irse al traste, en especial tras el enorme fracaso de una película de ciencia ficción estrenada hace 14 años y que ahora está arrasando en Netflix: 'Green Lantern'.

Sobre el papel, 'Green Lantern' era la gran oportunidad de Reynolds para convertirse en una de las mayores estrellas del mundo del cine: una superproducción de 200 millones de dólares llamada a iniciar una gran saga alrededor del famoso superhéroe de DC. Lo que sucedió fue totalmente lo contrario.

Batacazo

'Green Lantern' llegó a los cines el 17 de junio de 2011, siendo destrozada sin piedad por la crítica -apenas tiene un 25% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, pero lo más grave fue que el público le dio la espalda. Es cierto que alcanzó el número 1 en la taquilla de Estados Unidos, pero se hundió a la semana siguiente y finalmente abandonó las salas de todo el mundo con unos escasos 220 millones de recaudación.

Todo eso llevó a que se cancelase de inmediato el plan de que 'Green Lantern' fuese la primera entrega de una trilogía. De hecho, Warner confiaba tanto en ella que Greg Berlanti, Michael Green y Marc Guggenheim ya estaban trabajando en el guion de la segunda entrega antes de que la primera llegase a los cines.

Su muerte definitiva llegó con el anuncio de que 'El hombre de acero' era la primera película del Universo Extendido de DC, dando así a entender que cualquier regreso de Green Lantern sería a través de un reboot.

Por su parte, Reynolds no ha dudado en expresar lo poco que le gusta 'Green Lantern' a la más mínima ocasión. De hecho, incluso incluyó una escena postcréditos en 'Deadpool 2' en la que el peculiar superhéroe viaja atrás en el tiempo para matar al actor antes de que pueda hacer esa película dirigida por Martin Campbell.

Eso sí, a Reynolds le queda el consuelo de que fue allí donde conoció a Blake Lively, la actriz con la que un tiempo después acabaría iniciando una relación sentimental que todavía dura en la actualidad. De hecho, siguen siendo felices y comiendo perdices junto a los cuatro hijos que tienen.

Además, el actor también extrajo una valiosa reacción de cara al futuro, tal y como él mismo señaló en The Hollywood Reporter: "De esa película aprendí las lecciones más increíbles que podría haber aprendido en el ámbito creativo. En esa película vi que se gastaba mucho dinero en efectos especiales y en todo tipo de cosas. Y recuerdo haber sugerido: '¿Por qué no escribimos una escena como si la gente hablara? No sé, podría ser un diálogo divertido y que no costase nada". a partir de ahí decidió que había que poner siempre al personaje por encima del espectáculo.

Todo eso no ha impedido que ahora 'Green Lantern' se haya colado en el Top 10 de Netflix en España, donde actualmente ocupa el octavo puesto. Poco ha importado que hace ya bastante tiempo que está disponible en el catálogo de HBO Max.

